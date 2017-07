Chọi trâu Đồ Sơn: Chính quyền không chịu trách nhiệm về con người

Thứ trưởng bộ VH,TT&DL Trịnh Thị Thủy kiểm tra công tác bảo đảm an toàn tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn.

Ngày 2/7, bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) dẫn đầu đoàn công tác của bộ VH,TT&DL xuống làm việc với quận Đồ Sơn về công tác bảo đảm an toàn trong việc tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. Cùng dự có đại diện cục Di sản, cục Văn hóa cơ sở và Thanh tra bộ VH,TT&DL.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Hoàng Xuân Minh - Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng khẳng định, công tác tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn luôn bảo đảm an toàn suốt 27 năm qua. Trong lịch sử lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, chưa bao giờ xảy ra tai nạn dẫn đến chết người như vậy. Đây là sự cố hi hữu và đáng tiếc.

Theo ông Minh, trâu khi tham gia lễ hội phải bảo đảm các quy định rất chặt chẽ của ban Tổ chức. “Chúng tôi phán đoán trâu số 18 có thể sốc về mặt tâm lý khi vào sân nên xảy ra tình huống húc vào người như vậy”, ông Minh nói.

Đoàn công tác kiểm tra khu vực dắt trâu vào sân.

Sau sự cố húc chết chủ, ông trâu số 18 được quản lý chặt chẽ.

Ông Hoàng Trung Hiếu - Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, Trưởng ban Tổ chức lễ hội cho biết, phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân và du khách tham dự lễ hội chọi trâu được quy định rất chặt chẽ trong quy chế của ban Tổ chức lễ hội, từ việc kiểm tra trâu chọi trước khi vào sân, dắt trâu vào sân, đưa trâu ra ngoài,… đến an ninh tại sân vận động. Trong thời gian diễn ra lễ hội, khi phát hiện trâu có dấu hiệu không bình thường, người dân phải báo cáo ban Tổ chức để có hướng xử lý.

Tuy nhiên, điều khiến các thành viên trong Đoàn công tác của bộ VH,TT&DL quan tâm là việc chính quyền không chịu trách nhiệm về tính mạng con người trong lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. Điều 12 trong Quyết định số 333 ngày 18/4/2014 của UBND quận Đồ Sơn về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn nêu rõ: "Các chủ trâu phải có biện pháp quản lý trâu đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để trâu gây tai nạn cho nhân dân và du khách; chịu trách nhiệm đối với các tình huống mất an toàn do trâu mình gây ra...".

Sau khi xem lại quy chế tổ chức lễ hội, bà Ninh Thị Thu Hương - Phó Cục trưởng cục Văn hóa cơ sở (bộ VH,TT&DL) ngạc nhiên khi toàn bộ lỗi lại thuộc về chính ông chủ trâu, không có phần trách nhiệm của ban Tổ chức, của hệ thống chính trị trong sự cố trâu số 18 húc chết chủ mình. "Trong quy chế của lễ hội, chủ trâu chịu trách nhiệm về các vấn đề mất an toàn do trâu gây ra. Nếu chúng ta phó mặc trách nhiệm, an toàn của người dân, an toàn của chủ trâu cho bản thân họ, thì trách nhiệm của ban Tổ chức lễ hội, của các cấp ở đâu trong việc này?", bà Hương đặt câu hỏi.

Cũng theo bà Hương, trong quy chế ghi rõ ràng, những người dắt trâu phải về ngay vị trí theo quy định của ban Tổ chức, nhưng việc xảy ra vào ngày 1/7, chủ trâu có bảo đảm đúng quy chế không?

“Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, nhưng việc bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân và các chủ trâu là điều khiến lãnh đạo bộ VH,TT&DL lo lắng trong suốt thời gian qua. Việc trâu chọi húc ông Đinh Xuân Hướng tử vong là bài học đắt giá. Chúng ta cần nghiêm túc xem xét, nhìn nhận lại công tác tổ chức, bảo đảm an toàn tại lễ hội. Vì vậy, chúng tôi đề nghị, nếu tiếp tục tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, TP.Hải Phòng phải có cam kết cụ thể với lãnh đạo bộ VHTT&DL để hiện tượng này không lặp lại nữa, phải có giải pháp, bước khắc phục tiếp theo để bảo đảm tính mạng cho người dân và các chủ trâu”, bà Hương cương quyết nói.

Đại diện Thanh tra bộ VH,TT&DL cho rằng, sự cố trâu chọi húc chủ tử vong là sự cố đáng tiếc, ngoài mong muốn của ban Tổ chức lễ hội. Vì vậy, việc có tiếp tục tổ chức lễ hội chọi trâu này hay không thì địa phương, các cấp, ngành phải bàn để có những biện pháp hữu hiệu, cụ thể hơn nữa, để bảo đảm an toàn tính mạng cho các chủ trâu và người dân khi tham dự lễ hội chọi trâu.

Cùng quan điểm với bà Hương, bà Trịnh Thị Thủy – Thứ trưởng bộ VHTT&DL nhận định, không nên phó mặc tính mạng của chủ trâu, người dân cho bản thân họ, bởi nếu xảy ra mất an toàn về tính mạng con người sẽ đánh mất bản sắc của lễ hội chọi trâu Đồ Sơn.

Thứ trưởng bộ VH,TT&DL Trịnh Thị Thủy tại cuộc làm việc với quận Đồ Sơn.

Bà Thủy nhấn mạnh: "Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không phải chỉ ở phần chọi trâu mà ở giá trị tâm linh và phần lễ. Trong 27 năm qua, chúng ta đã đặt đúng vấn đề thông tin về giá trị tinh thần của lễ hội hay chưa? Phần quảng bá lễ hội tại địa phương vẫn chỉ chú ý ở phần chọi trâu, ít đề cập phần giá trị thiêng liêng, cốt lõi di sản. Vì vậy, đề nghị sở VHTT Hải Phòng tham mưu cho UBND TP và UBND Quận Đồ Sơn có cách tổ chức khác phù hợp hơn".

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cũng yêu cầu địa phương, về lâu dài phải rà soát lại các văn bản, quy định trách nhiệm, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các văn bản quản lý lễ hội một cách rõ ràng, chặt chẽ hơn, qua đó đẩy mạnh giá trị tinh thần, tín ngưỡng của lễ hội với nhân dân.

Thay mặt địa phương, ông Hoàng Trung Hiếu – Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng mong muốn tiếp tục được tổ chức vòng chung kết chọi trâu, sẽ rút kinh nghiệm, kiểm tra sai sót, tăng cường chặt chẽ hơn về khâu mua trâu, huấn luyện, theo dõi trâu, nếu có biểu hiện gì bất bình thường phải triệt để cấm vào tham gia lễ hội.

Lã Tiến