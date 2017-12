Cơ quan CSĐT - Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can tội danh Giết người đối với Lê Minh Phương, đồng thời ra lệnh tạm giam 4 tháng để điều tra. Theo điều tra, Lê Minh Phương phát hiện Nguyễn Đăng Tùng đột nhập vào tiệm tạp hóa của gia đình lúc nửa đêm. Bị can Phương đã dùng kiếm chém người đột nhập vì nghi là trộm. Ngày 24/11, cơ quan CSĐT - Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định trưng cầu giám định gửi trung tâm Pháp y TP.Hà Nội để giám định tỷ lệ thương tích của Nguyễn Đăng Tùng. Kết quả giám định pháp y nêu rõ, Tùng bị tổn hại sức khỏe 61%. Trước đó, khi CQĐT có mặt tại hiện trường, Tùng đang nằm trong cửa hiệu tạp hóa của Phương với nhiều thương tích ở vùng đầu, tay, trong tình trạng lơ mơ thiếu tỉnh táo. Tại cơ quan công an, Phương khai nhận, hung khí ông ta dùng để đánh là một thanh kiếm sắt đầu nhọn, chuôi bằng gỗ dài 99cm, rộng khoảng 4cm.