Chưa đủ căn cứ khẳng định cô giáo tự tử do thuốc ngủ

Ngày 15/9, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Phó Giám đốc bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng cho biết: “Sau gần 1 tuần điều trị tại bệnh viện, sức khỏe cô Th. dần ổn định và xuất viện ngày 13/9. Việc chị Th. có uống thuốc ngủ để tự tử hay không thì cho đến hiện tại các kết quả xét nghiệm vẫn chưa xác định được rõ ràng”.

Cơ quan chức năng chưa thể khẳng định chị Th. uống thuốc ngủ để tự tử

Cũng theo bà Huyền, việc chị Th. uống thuốc ngủ là từ phản ánh của thân nhân chị Th..

Trước đó, theo thông tin từ người nhà chị Th., vào ngày 6/9, chị T.T.Th (SN 1976, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) đang là giáo viên trường THCS Quốc Tuấn. Do bức xúc không được chuyển về trường cũ là trường THCS An Đồng, chị Th. đã uống thuốc ngủ để tự tử.

Đại tá Đỗ Quang Trung - Trưởng Công an huyện An Dương cho hay, đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an chưa có kết luận điều tra về việc có hay không chuyện nữ giáo viên Th. uống thuốc ngủ tự tử vì không được chuyển về trường cũ, do chưa có kết quả xét nghiệm cụ thể từ bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp chuyển về.

Minh Sơn