Chung Thanh Phong hé lộ BST mới tại Tuần lễ thời trang quốc tế 2017

Chung Thanh Phong và nàng mèo quyến rũ trên sân khấu đã quen thuộc với mộ điệu. Trở lại mạnh mẽ trong Tuần lễ thời trang 2017, Chung Thanh Phong mang đến một làn gió mới trong các thiết kế của mình.

Lần đầu tiên Chung Thanh Phong dành tâm sức tạo ra những mẫu trang phục dành cho nam giới. Bộ sưu tập lấy những chàng mèo trẻ trung, năng động và cá tính làm xu hướng chủ đạo.

NTK Chung Thanh Phong.

Từ những nàng mèo đầy kiêu hãnh, mê hoặc…

Ngay từ khi trình làng BST đầu tiên, Chung Thanh Phong đã định hình một thương hiệu thời trang mới lạ, độc đáo và khác biệt. Lấy hình ảnh cô nàng mèo kiêu kì, sành sỏi, luôn biết bản thân mình muốn gì và không ngần ngại sử dụng sức quyến rũ của đường cong để trở thành tâm điểm mỗi nơi mình sải bước đến.

BST Cats in City xuất hiện trong Tuần lễ thời trang quốc tế 2014 là bước đầu tiên xây dựng thương hiệu Chung Thanh Phong trong làng thời trang. Giới mộ điệu đã dành cho NTK gốc Đà Nẵng những mỹ từ khi lạc bước vào thành phố lung linh ánh sáng qua những thiết kế mang hơi hướng hiện đại và phá cách trong bộ sưu tập Cats in City. Hình ảnh những tòa nhà cao ốc lấp lánh ánh đèn được chuyển thành họa tiết trắng đen in trên vải và được bố cục một cách chặt chẽ trên những bộ đầm dạ hội lộng lẫy hay những thiết kế cut out tinh tế.

Chung Thanh phong liên tục cưng chiều người hâm mộ với những BST nối tiếp hình ảnh thành công của thương hiệu nàng mèo kiêu kì và hiện đại. Nếu Cats in City là thiết kế mang đến cho công chúng sự hoành tráng, diễm lệ của một thành phố năng động thì Cats in Rain lại thiên về nét đẹp của những phụ nữ thập niên 50, thời đại mà nét đẹp nữ tính đặc biệt được đề cao. Rồi lại ngây ngất trong chất tình lãng mạn từ thành phố thời trang Paris khi chiêm ngưỡng bộ sưu tập Cats a’Mour.

Hoa hồng và những dòng thơ tình là nguồn cảm hứng sáng tạo vô tận cho bất kì người làm nghệ thuật nào. Trong các thiết kế lần này, Chung Thanh Phong cũng không phải là một ngoại lệ. Nhưng với con mắt tinh tế của một NTK hiểu những người phụ nữ muốn gì, Chung Thanh Phong đã thật sự tạo nét khác biệt trong bộ sưu tập Cats a’Mour. Lúc thì bạn thấy được một nàng mèo ngây thơ, trong sáng, lúc thì nồng nhiệt và say đắm, cũng có đôi khi nàng mèo ấy mang nét nổi loạn và khao khát trong tình yêu.

Tới những chàng mèo hiện đại mà phá cách

Nếu đã là fan trung thành sẽ dễ dàng nhận ra cách anh xử lí chất liệu và kết hợp phụ kiện luôn tạo nên nét khác lạ. Tận dụng thế mạnh đó vào BST mới nhất trong Tuần lễ thời trang quốc tế 2017, Chung Thanh Phong hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt thời trang ứng dụng dành cho nam giới trong mùa xuân hè năm nay.

Sự sáng tạo luôn là bất tận đối với NTK trẻ trung này, với Mr. MEUW Chung Thanh Phong thổi vào các thiết kế nét hiện đai, trẻ trung và cá tính dành riêng cho các chàng trai đam mê thời trang và yêu thích sự phá cách.

Những hình ảnh đầu tiên trong bộ sưu tập mới của NTK Chung Thanh Phong.

Với những gì Chung Thanh Phong đã ghi dấu ấn trong làng thời trang trong thời gian gần đây, khán giả hoàn toàn có thể đặt hy vọng vào một sự bùng nổ trong phong cách và kiểu dáng trong bộ sưu tập Mr. MEUW xuất hiện tại Tuần lễ thời trang quốc tế 2017.

H.L