Chuyên gia: Thí sinh chọn đáp án C là người nắm vững ngữ pháp

Ngay sau khi đáp án đề thi môn tiếng Anh câu 3 mã đề 421 của bộ Giáo dục & Đào tạo được công bố, đã có ý kiến liên quan đến đáp án C đúng được đưa ra. Tuy nhiên, Bộ vẫn khẳng định đáp án D đúng và không công nhận đáp án C cũng đúng. Điều bất ngờ, câu trả lời từ phía các chuyên gia lại “vênh” so với đáp án của Bộ.

Thực tế, phần điểm cho câu hỏi này là 0,2 điểm. Vì vậy, với những thí sinh đã chọn đáp án C thay cho đáp án D, đồng nghĩa với việc “mất oan” 0,2 điểm - chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thi tuyển. Các chuyên gia cho rằng như thế là thiệt thòi với thí sinh, sẽ có những thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ một cách oan uổng.

Cụ thể, tại câu 3, mã đề 421:

Question 3: The larger the area of forest is destroyed,….

The most frequent natural disasters are. The most frequently natural disasters occur The more frequent are natural disasters The more frequently natural disasters occur.

(05 mã đề của môn Tiếng Anh có câu hỏi trùng với câu 3 mã đề 421 là: câu 12 mã đề 403, câu 10 mã đề 405, câu 17 mã đề 411, câu 14 mã đề 413 và câu 14 mã đề 419).

Với câu hỏi 3/421 này thì đáp án của bộ GD&ĐT, câu trả lời là đáp án D. Tuy nhiên, ngay sau khi bộ GD&ĐT công bố đáp án, nhiều ý kiến khác cũng được đưa ra. Theo đó, nhiều học sinh, giáo viên và phụ huynh cho rằng ngoài đáp án D thì C cũng là đáp án đúng.

Ngoài những ý kiến của thí sinh gửi về, một chuyên gia quốc tịch Mỹ gốc Việt cho biết: Câu hỏi số 3 thuộc mã đề 421, cả đáp án C và đáp án D đều đúng. Tuy nhiên, khi xét theo ngữ pháp chuẩn của tiếng Anh thì đáp án C mới là đúng nhất.

Chuyên gia này phân tích: Theo nguyên tắc, mệnh đề chính và mệnh đề phụ trong tiếng Anh tương đồng với nhau. Nếu trong mệnh đề chính là tính từ thì mệnh đề phụ cũng phải là tính từ. Đáp án C đáp ứng được điều này.

Cũng theo chuyên gia này, qua câu hỏi kể trên, những thí sinh chọn đáp án C sẽ là những thí sinh nắm ngữ pháp tiếng Anh vững hơn so với những thí sinh chọn đáp án D.

Trong cách diễn đạt bình thường, hai vế của phép so sánh tương đồng về cú pháp. Nhưng trong những trường hợp đặc biệt, đảo ngữ là có thể, như trong ví dụ sau:

2 ví dụ này trong thực tế có cấu trúc đảo ngữ như phương án C:

a) The faster the pedal cadence, the faster will the controller make the motor spin.

b) The closer an object is to another object, the greateris the gravity between the two objects.

(Nguồn tham khảo tại địa chỉ:

http://www.testmagic.com/Knowledge_Base/lists/grammar/inversion.htm

https://www.scribd.com/document/53241673/List-of-18-Types-of-Subject-Inversion).

Thiết nghĩ, bộ GD&ĐT nên thực sự cầu thị, tiếp thu ý kiến phản hồi từ các em học sinh, giáo viên và phụ huynh cũng như công luận để tổ chức thẩm định lại, trả lời rõ ràng, công khai có tính thuyết phục để mang lại niềm tin cho xã hội.

Đ.Huệ