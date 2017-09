Đêm ngày 21/9, một con cá đuối nước ngọt khổng lồ đã được một nhà hàng ở Hà Nội đưa về bằng đường hàng không.

Con cá đuối này nặng 216kg, có chiều dài 3,2m và chiều rộng là 1,9m. Được biết, con cá đuối "khủng" này được chủ cửa hàng mua lại từ một ngư dân ở khu vực sông Chao (Thái Lan).

Được biết, ở Việt Nam, cá đuối nước ngọt "khủng" nhất từng xuất hiện chỉ có cân nặng khoảng 163 kg, do một ngư dân ấp Tân Hòa B, xã Tân An, thị xã Tân Châu, An Giang bắt được trong lúc kéo ghe cào trên sông Tiền.

Con cá đuối "khủng" nặng 216kg. Nguồn ảnh: Dân Trí.

Cá đuối nước ngọt là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới. Chúng thường sinh sống trên sông Mekong. Cơ thể cá đuối sông Mekong có thể đạt tới chiều dài 6m và nặng tới 500kg.

T.Linh (t/h)