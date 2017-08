Clip: Cô gái 19 tuổi cover Despacito bằng 8 thứ tiếng gây sốt

Mới đây, tài khoản facebook Nguyễn Thị Phương Hạnh có chia sẻ trên trang cá nhân một đoạn clip ghi lại cảnh cô thể hiện ca khúc Despacito với 8 thứ tiếng Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Anh, Hindi, Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam, đang nhận được nhiều sự chú ý.

Phương Hạnh chia sẻ trên trang cá nhân: "Mình muốn thực hiện điều gì đó đặc biệt trong ngày sinh nhật và sau đó đã nảy ra ý tưởng điên rồ về việc thể hiện một ca khúc đa ngôn ngữ. Mình không rõ phát âm của bản thân đã đủ tốt hay chưa, nhưng mình đã nỗ lực hết sức. Nếu bản cover chưa thực sự hoàn hảo, mong các bạn hãy thông cảm nhé".

Với giọng hát truyền cảm, tự tin và ngôn ngữ đa dạng, đoạn clip của nữ sinh này hiện đang gây sốt trong cộng đồng mạng. Nhiều người dành nhiều lời ngợi khen cho phong thái tự tin, giọng hát và khả năng luyến láy của cô.

Được biết, Nguyễn Thị Phương Hạnh sinh và lớn lên ở TP.HCM, năm nay 19 tuổi và đang là sinh viên trường đại học Sunderland.

Cô gái xinh xắn hiện đang gây sốt cộng đồng mạng.

Despacito là video ca nhạc Latin của Daddy Yankee - Luis Fonsi có lượt xem tăng chóng mặt sau bảy tháng ra mắt. Theo Guardian, với hơn ba tỷ lượt theo dõi, Despacito là MV được xem nhiều nhất trong lịch sử mạng xã hội YouTube, vượt qua video ca khúc See You Again (Charlie Puth và Wiz Khalifa) - hiện được hơn 2,9 tỷ lượt xem.

T.L