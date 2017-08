Clip: CSGT hát cùng người vi phạm sau xử phạt gây bão dân mạng

Cách đây vài giờ, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh 3 người vi phạm lỗi tốc độ vui vẻ ngồi hát "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa" cùng CSGT, đang nhận được sự chú ý từ phía cộng đồng mạng.

Mở đầu đoạn clip, người đàn ông mặc áo xanh giới thiệu: "Hôm nay anh em chúng tôi đã vi phạm lỗi tốc độ, nhưng mà vẫn rất là tình quân dân với các anh em chiến sĩ công an Nghệ An. Anh em nghệ sỹ mang đàn ra và hát hò luôn với các anh. Đây là biên bản và đã ký biên bản luôn. Chúng tôi chấp nhận nộp phạt. Hôm nay các anh công an ở đây và tất cả anh em sẽ hát tặng một bài. Xin gửi tới các bạn bài "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa".

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một người ngồi đệm đàn guitar, một người gõ nhịp còn người đàn ông mặc áo xanh ngồi song ca cùng đồng chí CSGT. Dù bị xử phạt nhưng tất cả mọi người đều tỏ ra rất vui vẻ.

"Mặc dầu là các em vi phạm hành chính, nhưng mà sau khi vi phạm thì anh em đã nói chuyện rất tình cảm, giao lưu qua bài hát, điệu nhạc để xích lại gần nhau hơn. Và mong các em lần sau nhớ lấy để không vi phạm luật an toàn giao thông nữa, lái xe trên đường an toàn hơn. Chúc các em trong cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau nữa, không phải gặp lại nhau qua xử phạt vi phạm hành chính như thế này nữa mà gặp nhau ở một không khí khác, tình cảm hơn, thắm thiết hơn", đồng chí CSGT nói cuối clip.

Trung tá CSGT hát cùng người vi phạm.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhận được nhiều ý kiến bình luận từ phía cộng đồng mạng, nhiều người tỏ ra phấn khích trước màn song ca này. Một số người còn cho rằng, hiếm có khi nào người vi phạm lại thoải mái trò chuyện, ngồi hát cùng CSGT như vậy.

Facebook Tổng Linh bình luận: "Các anh mặc dù có vi phạm nhưng không những không chửi bới ghét các anh CSGT mà còn vui vẻ hát hò giao lưu với CSGT. Thật tuyệt vời mong ai cũng như các anh ấy vi phạm thì chịu phạt và vui vẻ sửa sai".

"Tôi thấy hình ảnh người chiến sĩ CSGT như thế này với nụ cười trên môi, cách nói chuyện rất gần gũi với tài xế. Anh đã truyền ý thức về chấp hành luật lệ an toàn giao thông đến với các tài xế bằng âm nhạc, bằng tình cảm của người chiến sĩ Công an nhân dân", tài khoản Lãng Tử bình luận thêm.

Được biết, đoạn clip trên được quay lại trên quốc lộ 1A (đoạn qua địa phận thị xã Hoàng Mai, Nghệ An). Người song ca với người vi phạm giao thông là Trung tá Cao Viết Tuấn, hiện đang công tác tại trạm CSGT 5-1 Diễn Châu thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An.

Trao đổi với Vietnamnet, Trung tá Cao Viết Tuấn, Phó trạm trưởng Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc phòng CSGT Nghệ An xác nhận, là người đã hát bài ''Hà Nội mùa vắng những cơn mưa'' trong clip.

Trung tá Tuấn cho biết, 10h sáng nay, tại QL1A đoạn qua TX Hoàng Mai, tổ công tác do anh phụ trách đã lập biên bản một ô tô mang BKS Hà Nội lỗi chạy quá tốc độ cho phép.

Sau khi lập biên bản vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ, người điều khiển ô tô chạy vượt mức cho phép 71/60km, xử phạt hành chính số tiền phạt là 2,5 triệu đồng, tổ công tác đã gọi những người đi xe xuống uống nước cho đỡ căng thẳng trước khi tiếp tục hành trình.

''Trong khi nói chuyện, biết những người trên xe thuộc Nhà hát Cải lương Hà Nội. Anh em đã cùng nhau uống nước và hát một bài cho đỡ căng thẳng trước khi tiếp tục lên đường'', Trung tá Tuấn nói.

