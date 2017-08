Ngày 11/8, bà Thị M. (SN 1976, ngụ ấp Thạnh Phú, xã Hoả Lựu, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) thông tin với báo Người Đưa Tin, bà vừa gửi đơn cầu cứu đến các ngành chức năng nhờ giúp đỡ về việc cô con gái 18 tuổi bị dụ dỗ đưa đi Trung Quốc. Nơi xứ người, cô gái bị chồng bạo dâm và có ý định tự sát.

Theo trình bày của bà M., khoảng tháng 8/2016, trong lúc đi phụ bán quán nước, Danh Thị Kim D. (SN 1999, con gái bà M.) đã nghe lời dụ dỗ của một người phụ nữ xa lạ, lấy chồng Trung Quốc sẽ được 50 triệu đồng.

Danh Thị Kim D., con gái bà M. lúc còn ở quê nhà (Ảnh: Thanh Lâm).

Tin lời, vào cuối tháng 8/2016, D. chấp nhận lấy người đàn ông Trung Quốc (29 tuổi) làm chồng rồi sang Trung Quốc sinh sống. Từ đó cho đến nay, D. rất ít khi điện thoại về nhà. Tuy nhiên, gần đây, qua mạng xã hội, D. đã liên lạc được với gia đình.

“Trong suốt cuộc trò chuyện ngắn ngủi, D. khóc nức nở, cầu cứu gia đình tìm cách đưa mình về quê. Bởi, con tôi liên tục bị chồng hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần và có ý định tự sát. Tôi rất mong các ngành chức năng sớm vào cuộc giúp đỡ. Hiện, gia đình không thể liên lạc được với D.”, bà M. lo lắng nói.

Bà M. đang trao đổi với PV Người Đưa Tin (Ảnh: Thanh Lâm).

Bà M. cho biết thêm, vụ việc ngay sau đó được bà trình báo đến ngành chức năng nhờ can thiệp. Do con gái bà không biết tiếng Trung Quốc nên rất khó biết được nơi mình đang ở. Mới đây, D. đã lén chụp giấy tờ tùy thân của chồng và dò hỏi hàng xóm biết tên chồng là Trương D. (SN 1988, quê ở thị trấn Lưu Trang, Khựa Phỉ, tỉnh An Huy, Trung Quốc).

Qua tìm hiểu của PV, vợ chồng bà M. có 3 người con, D. là con gái thứ trong gia đình. Do cuộc sống khó khăn, D. chỉ học đến lớp 7, rồi nghỉ đi phụ bán quán nước cho đến khi sang Trung Quốc.

Ngôi nhà lá, nơi D. sinh ra và lớn lên (Ảnh: Thanh Lâm).

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã Hỏa Lựu (TP.Vị Thanh) xác nhận, bà M. có con gái lấy chồng Trung Quốc. Việc con gái bà M. bị người chồng Trung Quốc bạo hành, phía địa phương đang xác minh, nắm tình hình.