Có hay không việc sao chép Luận án tiến sĩ tại Đại học Kinh tế Quốc dân?

Báo Người Đưa Tin vừa nhận được đơn thư phản ánh của một số độc giả về nghi vấn đạo văn tiến sỹ tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân (ĐH KTQD). Theo nội dung đơn thư, luận án của nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đã có nhiều sai phạm về nội dung lẫn quá trình bảo vệ. Cụ thể, NCS này đã bảo vệ luận án tiến sỹ cấp trường tại trường ĐH KTQD vào 16 giờ 30 ngày 27/1/2017 với đề tài “Sự tham gia của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch miền núi: Nghiên cứu điển hình tại Sapa, Lào Cai”. Đề tài này thuộc chuyên ngành Quản lý kinh tế, có mã số 62.34.04.10.

Các cá nhân đứng đơn thư tố cáo cho rằng, luận án có nhiều dấu hiệu nghi ngờ không trung thực trong việc trích dẫn tài liệu tham khảo, số liệu cũng như việc sai phạm nghiêm trọng trong quy trình bảo vệ luận án tiến sỹ.

Luận án tiến sỹ của NCS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh có dấu hiệu “đạo văn” theo nhận xét của Ủy viên Hội đồng chấm luận án tiến sỹ cấp trường. Bởi lẽ, nội dung của mục 2.3 (từ trang 31 đến trang 41) trong luận án là sự sao chép của tài liệu số 138 (có bản gốc kèm theo: Zomorrodian và cộng sự, (2013) “Quantitative models for participation evaluation in community development: A theoretical review”, World Applied Sciences Journal, No 25(2)). Theo Quy định đào tạo trình độ tiến sỹ tại trường ĐH KTQD thì NCS đã vi phạm nghiêm trọng vấn đề về “đạo văn” vì sử dụng gần như nguyên bản bài báo của tác giả nước ngoài mà không có sự đồng ý của tác giả gốc.

Có hay không việc “đi đêm” với thành viên Hội đồng?

Đặc biệt, một trong những nội dung tố cáo có đề cập đến Quy chế đào tạo trình độ tiến sỹ của bộ GD&ĐT, trích Khoản 5 Điều 27 và theo Quy định đào tạo trình độ tiến sỹ tại trường ĐH KTQD thì (Khoản 11 Điều 20) thì NCS “Không được tìm hiểu hoặc tiếp xúc với phản biện độc lập, không được liên hệ hoặc gặp gỡ với các thành viên Hội đồng chính thức trước khi bảo vệ luận án; không được tham gia vào quá trình chuẩn bị tổ chức bảo vệ luận án như đưa hồ sơ luận án đến các thành viên Hội đồng; không được tiếp xúc để lấy các bản nhận xét luận án của các thành viên Hội đồng; các nhà khoa học, tổ chức khoa học”. Tuy nhiên, chúng tôi nhận được đơn tố cáo NCS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đã tiếp xúc, gặp gỡ với… ủy viên Hội đồng là TS Đồng Xuân Đảm.

TS. Đồng Xuân Đảm phản biện NCS tại buổi bảo vệ luận án (người đứng trong ảnh).

“Tại sao NCS phải tiếp xúc, liên hệ hoặc gặp gỡ với các thành viên Hội đồng để đổi cuốn luận án nói trên? Cuốn luận án tiến sỹ được đưa ra bảo vệ chính thức và cuốn luận án bản mềm gửi lên website của bộ GD&ĐT; Viện Đào tạo Sau Đại học của trường ĐH KTQD có phải là một? Nội dung của luận án có bị thay đổi trước khi bảo vệ hay không?”, nhiều câu hỏi được đặt ra, hiện vẫn chưa có câu trả lời.

Theo các tài liệu mà các cá nhân đứng đơn tố cáo gửi kèm, bao gồm các video cho thấy, NCS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đã có thừa nhận ngay tại chính buổi bảo vệ luận án tiến sỹ của mình là có sự tiếp xúc với ủy viên hội đồng trong quá trình đánh giá luận án tiến sỹ. NCS này cũng đã thừa nhận mình đã thay đổi 10 trang trong luận án, từ trang 32 đến trang 41 vì có nội dung giống với tài liệu nước ngoài đã được đăng tải. Điều này hoàn toàn khớp với nội dung đơn thư tố cáo mà báo Người Đưa Tin nhận được. Như vậy, quá trình bảo vệ luận án tiến sỹ của NCS này thực sự có nhiều bất ổn, tại sao vẫn “thông”. Thực tế, buổi bảo vệ sau đó vẫn diễn ra bình thường và NCS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh cũng chuẩn bị nhận học vị tiến sỹ.

NCS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trả lời về nghi vấn luận án với hơn 10 trang có "chất dịch" hoặc chuyển ngữ.

Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã nhiều lần liên hệ với TS Đồng Xuân Đảm, tuy nhiên ông này không nghe điện thoại hoặc tắt máy.

Đề nghị trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Bộ Giáo dục – Đào tạo xác minh làm rõ vấn đề này và xem xét trách nhiệm của Uỷ viên hội đồng – TS Đồng Xuân Đảm, nếu có vi phạm nêu trên để dư luận được rõ.

Những vấn đề có liên quan, PV báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ, kịp thời thông tin đến độc giả.

Nhà trường chấp nhận hơn 10 trang có “chất dịch” trong luận án? Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin sáng ngày 12/9, GS.TS Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng trường ĐH KTQD cho biết, hiện nhà trường đã nắm được nhiều luồng thông tin phản hồi về vụ việc có liên quan đến việc bảo vệ của NCS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Đồng thời, nhà trường cũng đã có những tiếp xúc cụ thể trước đó với báo chí về vấn đề này. Tuy nhiên, do đang đi công tác nên GS.TS Trần Thọ Đạt đã ủy quyền cho một đơn vị trực thuộc trường làm việc sau. Cũng trong một diễn biến có liên quan đến vụ việc, trong một công văn mới đây của trường ĐH KTQD cho thấy “Do đây là những nội dung nghiên cứu tương đối mới ở Việt Nam, NCS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đã thực hiện tổng quan các công trình nghiên cứu nước ngoài, trong đó có bài báo nói trên. NCS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đã viện dẫn và trích dẫn bài báo này trong luận án, cũng như đưa vào danh mục tài liệu tham khảo. Trong bản nhận xét của TS. Đồng Xuân Đảm đã nêu phần viết của NCS có “chất dịch” và “hình ảnh trung thành” bài báo nước ngoài và cũng chỉ yêu cầu NCS sửa chữa phần trích dẫn này”. Vì vậy, sau khi các thành viên trong hội đồng bỏ phiếu thông qua, việc bảo vệ của NCS đã thành công tốt đẹp (?).

