Lời khai của những bị hại

Ngày 27/9/2016, cơ quan CSĐT Công an huyện Thới Bình nhận đơn tố giác của bà Hữu Thị L. (SN 1984, ngụ ấp 7, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) về việc bé H.M.K. (13 tuổi, con gái bà L.) bị Hữu Bê (SN 1960, hàng xóm với bà L.) xâm hại tình dục nhiều lần.

Ngày 27/9/2016, cơ quan CSĐT Công an huyện Thới Bình chuyển hồ sơ đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau thụ lý điều tra.

Theo lời trình bày của bé K., trong thời gian từ tháng 6/2016 đến tháng 8/2016, Bê có 7 lần sờ mó vào người của bé K. và 1 lần quan hệ tình dục với nạn nhân tại nhà đối tượng.

Theo bản kết luận điều tra cho thấy, lời khai của K. khách quan, có cơ sở chứng minh Bê đã thực hiện hành vi dâm ô đối với nạn nhân. Bởi, lời khai của bé phù hợp với lời khai của gia đình và bạn bè bé K.. Việc K. đến nhà rồi vào phòng ngủ của Bê, đối tượng cũng đã thừa nhận.

Bản kết luận điều tra vụ án hiếp dâm trẻ em và dâm ô đối với trẻ em ở Cà Mau.

Cơ quan CSĐT khẳng định, Bê có quan hệ tình cảm trên mức bình thường đối với bé K.. Bằng chứng là kết luận giám định chữ viết đối đáp qua lại trên cùng 1 tờ giấy tập học sinh có “nội dung hẹn hò”. Chữ viết được xác định là chữ của Hữu Bê và bé M.H.K..

Ngoài lời khai của gia đình và bạn bè bé K, cơ quan điều tra còn thu thập được lời khai của anh Trần Quốc T. (bạn của K.), người đã khuyên K. nói với gia đình để gia đình làm đơn tố cáo Bê.

Sau khi biết T. khuyên K. nói với gia đình tố cáo mình, Bê đã dùng điện thoại chửi, đe dọa T.. Sự việc được ông M. (cha của T.), ông Ph. (ông ngoại K.) xác nhận.

Cũng theo kết luận, trong quá trình điều tra, đối tượng Bê khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội. Vì vậy, hành vi dâm ô đối với K. của Bê cần phải được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Năm 2016, Thượng tá Trần Hồng Lộc (Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra) và Trung tá Đỗ Tấn Đạt (Đội trưởng, điều tra viên trung cấp) được phân công điều tra vụ việc bé K. bị Hữu Bê xâm hại tình dục nhiều lần. Sau thời gian điều tra, ông Trần Hồng Lộc và Đỗ Tấn Đạt đề xuất ngưng điều tra vụ án với lý do không tìm ra chứng cứ.

Đến ngày 19/12/2016, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau ra thông báo gửi cho gia đình bà L. về quyết định không khởi tố vụ án. Lý do "chỉ có lời khai của M.H.K., không có tài liệu, chứng cứ nào khác chứng minh ông Hữu Bê có hành vi hiếp dâm trẻ em và dâm ô với trẻ em".

Ước mơ tan theo mây khói

Nhận được thông báo, bé K. tỏ ra bức xúc và ít nói hẳn. Đến ngày 10/2/2017, bé K. đã tự tử. Mặc dù, gia đình phát hiện và lập tức đưa bé đi cấp cứu nhưng đến sáng hôm sau, bé K. đã tử vong. Vừa tổ chức hỏa táng cho K., gia đình nạn nhân đội đơn khiếu kiện nhiều nơi.

Trước khi chết, bé gái để lại bức thư tuyệt mệnh tố cáo việc bị Bê xâm hại tình dục. Bức thư có nội dung: “Sự thật phơi bày! Tôi đã sấm (sắp) chết, không còn ở trên trái đất này nữa. Tôi chết nắm (nhắm) mắt không yên khi chuyện này không được giải quyết”.

Người mẹ lặn lội ngược xuôi gõ cửa cơ quan chức năng đòi công lý cho đứa con gái bất hạnh.

Sau nhiều nỗ lực kêu cứu và với sự hỗ trợ nghiệp vụ và cử điều tra viên bộ Công an, Công an tỉnh Cà Mau thay đổi điều tra viên để điều tra nghi án K. bị hiếp dâm dẫn đến tự tử.

Ngày 28/3/2017, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hiếp dâm trẻ em và dâm ô trẻ em.

Ngày 20/9/2017, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam nghi phạm đối với Hữu Bê (57 tuổi, ở ấp 7, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, Cà Mau) để điều tra.

Ngày 20/11/2017, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố đối tượng Hữu Bê tội Dâm ô đối với trẻ em.

Mới đây, tại cuộc họp giao ban báo chí do ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau tổ chức, Đại tá Trương Ngọc Danh (Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau) cho biết, bộ Công an đã quyết định cách chức đối với Thượng tá Trần Hồng Lộc (Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra) và Trung tá Đỗ Tấn Đạt (Đội trưởng, điều tra viên trung cấp) do liên quan đến vụ án.

Ngoài ra, hai cán bộ điều tra còn bị cảnh cáo về mặt Đảng, bị điều chuyển công tác khác ngoài cơ quan điều tra.

Về đền bù dân sự, bà Hữu Thị L. có yêu cầu bồi thường thiệt hại về tính mạng K. với số tiền 155 triệu đồng bao gồm: Tiền thuê xe cấp cứu, tiền viện phí, chi phí mai tang và bồi thường những tổn thất tinh thần cho tính mạng bé K. bị xâm hại.