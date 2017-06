5 năm tới sẽ có máy in 3D in được cơ thể người

Một công ty công nghệ tại Mỹ đã chế tạo ra một chiếc máy in 3D 6 trục nhằm in mô hình các cơ quan của người, tiến tới in các bộ phận thật sự của con người trong 5 năm tới.

Advanced Solutions, là công ty có trụ sở tại Kentucky đã chế tạo ra máy in BioAssemblyBot, với khả năng in ra các mô hình cơ thể người sống động giống thật.

BioAssemblyBot là chiếc máy in 3D thế hệ thứ 2 của công ty này để tập trung vào mục tiêu chế tạo các vật liệu y sinh nhằm tạo ra một cuộc cách mạng y tế mới.

Mục tiêu là để in được các bộ phận của người, chủ tịch và giám đốc điều hành Advanced Solutions Michael Golway nói với CNBC hôm 23.6.

"Những thứ mà chúng tôi phát minh ra giống như BioAssemblyBot đang giúp khách hàng của chúng tôi và các nhà khoa học gia tăng kiến thức sinh học theo cách mà trước đây không thể làm được", ông Golway nói.

Quá trình in sinh học hiện nay của máy BioAssemblyBot sử dụng vật liệu in lụa trong máy in 3D. Mô hình được tạo ra từ máy in sinh học vừa có kết cấu chắc chắn, vừa có độ sắc nét để các bộ phận in ra trở nên sống động.

Là các mô hình kích thước thật, những thứ in từ BioAssemblyBot có thể trở thành giáo cụ học y khoa cũng như là sản phẩm trực quan để chẩn đoán bệnh.

Golway nói rằng công ty ông không cần phải "nhanh hơn" để đẩy mạnh tiến trình nghiên cứu, nhưng tuyên bố rằng Advanced Solutions đã có nhiều tiến bộ trong việc tạo ra một chiếc máy in các bộ phận cơ thể người.

"Chúng tôi hiện đã có thể in các tế bào gan thành một kiến trúc có diện tích bằng 1/2 đồng xu, và với việc kết hợp công nghệ vascularization (phân bố mạch) trong một cấu trúc 3D, chúng tôi có thể tạo ra một bản sao giống gan có thể hoạt động", ông Golway nói.

"Chúng tôi đang sử dụng nguyên liệu thô từ các bệnh nhân để tạo các cấu trúc 3D bên ngoài cơ thể. Chúng tôi nghĩ rằng việc phân bố mạch, tức khả năng dẫn lưu máu tới các mô là phần quan trọng cũng như là bước cơ bản để có những tiến bộ trong thời gian tới nhằm tiến tới việc in các cơ quan 3D", ông Golway nói thêm.

Dù vậy, việc in các bộ phận người vốn giúp y học giải quyết vấn đề thiếu nội tạng cấy ghép cho các bệnh nhân nặng lại liên quan khá nhiều tới các vấn đề pháp lý cũng như đạo đức.

"Chúng tôi tin rằng trong 5 năm tới chúng ta sẽ thấy được những chuyển động nghiên cứu lâm sàng khi chúng tôi bắt đầu phát triển các giải pháp in dành cho bệnh nhân. Tôi tin rằng sẽ có nhiều tranh luận xung quanh vấn đề đạo đức của công trình này, và tôi tự tin rằng khi chúng tôi có thể đi đến bước thực nghiệm lâm sàng thì đây sẽ là một giải pháp an toàn cho bệnh nhân", chủ tịch và giám đốc điều hành Advanced Solutions khẳng định với CNBC.

Theo Motthegioi