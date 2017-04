Có trên 1.000 trang mạng tên miền 'gov.vn' bị tấn công

Theo đó, bên cạnh những tiện ích mang lại, không gian mạng cũng tạo ra những thách thức đe dọa nghiêm trọng tới an ninh quốc gia như tấn công mạng, tội phạm mạng, gián điệp mạng, tình báo mạng và chiến tranh mạng...

Trên thế giới, đã xuất hiện nhiều cuộc tấn công mạng có quy mô lớn ở nhiều lĩnh vực: quân sự, an ninh, chính trị, kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng trọng yếu quốc gia... để lại những hậu quả khôn lường, như vụ “hồ sơ Panama”, vụ “snowden”, vụ tấn công nhà máy điện hạt nhân Busher của Iran, vụ tấn công vào hệ thống lưới điện của Ukraina...

Vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama" từng một thời khiến dư luận rúng động. (ảnh minh họa)

Đối với Việt Nam, nguy cơ bị tấn công từ không gian mạng đang ngày càng hiện hữu, đe dọa nghiêm trọng đến quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước.

Theo thống kê, từ năm 2010 đến nay đã có trên 18.000 trang mạng tên miền “.vn”, trong đó hơn 1.000 trang mạng có tên miền “.gov.vn” của các cơ quan nhà nước tại Việt Nam bị tấn công. Có thể đơn cử như vụ tấn công vào hệ thống máy chủ của VietNam Airlines ngày 29/7/2016 gây thiệt hại lớn về kinh tế, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia.

Vụ tấn công vào hệ thống máy chủ của VietNam Airlines ngày 29/7/2016 gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, vừa qua, bộ Công an đã chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định về đảm bảo an ninh không gian mạng quốc gia.

Dự thảo Nghị định bao gồm 28 điều, chia thành 5 chương. Trong đó, chương 1 quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, nguyên tắc bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia, hợp tác quốc tế về bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia.

Căn cứ các quy định của Luật an ninh quốc gia, Luật an toàn thông tin mạng và các văn bản pháp luật khác có liên quan, dự thảo Nghị định đã quy định cụ thể các nội dung, biện pháp để thực hiện phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý các hoạt động xâm phạm an ninh không gian mạng quốc gia nhằm xây dựng cơ chế và nguồn lực cần thiết để phòng, chống có hiệu quả các hoạt động xâm phạm an ninh không gian mạng quốc gia.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, lĩnh vực quản lý của các bộ, ngành, dự thảo Nghị định đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan trong bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia, bảo đảm rõ ràng, minh bạch, có sự phối hợp chặt chẽ, phát huy sức mạnh của tất cả các cơ quan, trong đó vai trò nòng cốt là bộ Công an và bộ Quốc phòng, bộ Thông tin và truyền thông.

Đỗ Huệ