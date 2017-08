Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Hà Thị Xuân (SN 1982, trú tại Xuân Vinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, ngày 20/8, Xuân cùng con gái là Trịnh Thị T. dắt díu nhau lên Hà Nội và xin vào làm tại một quán ăn trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Công việc chủ yếu của Xuân là nhặt rau và rửa bát.

Đối tượng Hà Thị Xuân tại cơ quan điều tra.

Để tiện cho công việc kinh doanh, nhà hàng đã bố trí cho mẹ con Xuân được ngủ tại đây, cùng phòng với bà Đỗ Thị Nương (SN 1950, trú tại Xuân Trường, Nam Định).

Khoảng 7h ngày 26/8/2017, khi đang làm việc, con gái của Xuân chạy ra bảo với bà Nương rằng, thấy mẹ mình lấy 6,4 triệu đồng của bà. Thế nhưng, khi hỏi Xuân, người phụ nữ này một mực phủ nhận. Xót của, bà Nương buộc phải nhờ tới công an can thiệp.

Nhận được tin báo, Công an phường Khương Đình vào cuộc. Tiến hành kiểm tra tại nhà hàng, cơ quan chức năng không thu thập được chứng cứ gì thể hiện việc Xuân có hành vi trộm cắp tài sản, do vậy, Xuân được công an cho về lại nhà hàng.

Ấm ức vì số tiền tích góp tự nhiên “không cánh mà bay”, tin vào lời tố cáo của trẻ con không biết nói dối, bà Nương đã âm thầm theo dõi “đồng nghiệp” thì phát hiện Xuân cất giấu 6,4 triệu đồng của mình trong gấu quần bò. Ngay lập tức, bà Nương đã đưa Xuân ra trụ sở cơ quan công an.

Lần này, với tang chứng, vật chứng rõ ràng, Xuân buộc phải khai nhận hành vi trộm cắp số tiền 6,4 triệu đồng của bà Nương.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai, sáng 26/8, lợi dụng lúc bà Nương không có ở trong phòng, Xuân đã mở chiếc gối mà bà thường cất tiền và dùng để gối đầu đi ngủ.

Phát hiện bên trong có một chiếc ví màu cam, Xuân đã mở ví ra kiểm tra và thấy bên trong có tiền nên nảy sinh lòng tham, trộm cắp tiền tiết kiệm của bà Nương rồi mang giấu ở dưới thùng nước gạo trong bếp.

Khi được cơ quan công an tạm cho về thì Xuân đã quay lại lấy tiền ở dưới thùng nước gạo rồi giấu vào gấu quần bò. Tuy nhiên, Xuân không ngờ đã bị bà Nương theo dõi và phát hiện.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thúy An