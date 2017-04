Con rể hờ sát hại mẹ vợ: Lộ nội dung tin nhắn thú tội của nghi phạm

Ông Phan Trọng Phúc, Trưởng Công an xã Vân Trục cho biết, vào tối ngày 21/4, ông Phúc nhận được tin báo qua điện thoại của chị Trần Thị Bích C. về việc không liên lạc được với mẹ mình là bà Trần Thị Th. (71 tuổi, trú tại thôn Bầu Tỉnh, xã Vân Trục).

Cùng lúc, chồng "hờ" của chị C. là Trần Xuân Thu (SN 1963, giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn xã Vân Trục, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) nghe máy. Hắn nói đã đưa bà Th. đi bắt xe sang huyện Tam Dương cùng tỉnh Vĩnh Phúc nên không có nhà.

Ngay sau đó, chị C. về nhà không thấy ai, không vào được nhà nên công an đến phá cửa. Khi vào bên trong nhà, chị C. cùng các công an viên tìm kiếm ở nhiều nơi nhưng không thấy bà Th. ở đâu. Đến sáng sớm 22/4, chị C. đã làm đơn trình báo chính quyền địa phương về việc mẹ mình mất tích. Sau đó, thông tin được cấp báo lên công an cấp trên.

Ông Phúc, Trưởng công an xã Vân Trục.

Ông Phúc cũng cho hay, trong khoảng thời gian từ 19h-22h ngày 21/4, ông liên tục nhận được tin nhắn của Thu với nội dung hận việc chị C.. Nguyên nhân do gần gây chị C. có tình cảm với người khác.

Khi Thu nhắn tin đến, ông Phúc đã hết lời khuyên can đối tượng hãy bình tĩnh và đưa cháu bé, con chị C. về nhà nhưng không được.

Trong lúc mọi người tìm kiếm bà Th. ở nhiều nơi thì đến khoảng 9h ngày 22/4, lực lượng Công huyện Lập Thạch phát hiện chiếc xe máy của Thu cùng điện thoại bên trong cốp xe ở xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch.

Tiếp đó, đến khoảng 22h ngày 22/4, khi ông Phúc lên giường chuẩn bị ngủ thì Thu lại lấy số máy lạ nhắn tin.

Sau một thời gian nhắn tin khuyên bảo, đến khoảng 23h40, do đã khuya và buồn ngủ nên ông Phúc để điện thoại ở chế độ im lặng và đi ngủ.

"Khi tôi đã đi ngủ, Thu nhắn tin về việc bà Th. chết là do tự lao đầu vào tường lúc "lên đồng", tự lấy búa đập vào đầu mình. Trong đó, có tin nhắn với nội dung: "Khi bà Th. chết, bà có di nguyện, trói bỏ xuống sông Lô cho mát, khi bỏ thì để mặt bà Th. hướng về hướng Đông", ông Phúc nói.

Đến khoảng 5h ngày 23/4, khi tỉnh dậy, đọc được những dòng tin nhắn này, ông Phúc đã vội gọi vào số máy mà Thu nhắn đến nhưng không liên lạc được.

Cùng lúc đó, ông Phúc có nhận được tin nhắn của thầy giáo Vũ Minh Tuấn, Hiệu trưởng trường tiểu học Vân Trục về việc đêm qua (22/3), thầy Tuấn có nhận được tin nhắn của Thu về tính mạng của bà Th..

Hiện trường nơi Thu giấu xác nạn nhân.

Đọc xong tin nhắn của thầy Tuấn, ông Phúc vội gọi lại và hỏi xin số mà Thu nhắn tin cho thầy Tuấn thì được vị này cho một số máy khác với số đã nhắn tin cho Phúc. Sau đó, ông Phúc gọi thì Thu nghe máy.

"Khi nói chuyện điện thoại, Thu tiếp tục nói: "Việc bà Th. chết là do bà ấy, sau khi bà chết anh bó buộc cho vào bao tải để ở góc chuồng lợn cạnh khu nhà vệ sinh, đằng trước để 2 cái giát giường". Sau đó, tôi điện cho công an thôn đến nhà chị C. kiểm tra vị trí ông Thu chỉ thì phát hiện đúng là có xác người trong bao tải", ông Phúc cho biết.

Theo ông Phúc, sau khi phát hiện thi thể bà Th. trong bao tải, công an xã đã báo cáo lãnh đạo địa phương và công an cấp trên tới kiểm tra. Ông Phúc cũng báo cáo cơ quan điều tra nội dung tin nhắn và cuộc nói chuyện với Trần Xuân Thu.

Ông Nguyễn Đức Sơn, Đội trưởng Thường trực Công an xã Vân Trục kể, sáng 23/4, vào khoảng gần 6h, ông nhận được điện thoại của ông Phúc thông báo, nhận được tin nhắn của đối tượng Thu nhắn nội dung đã sát hại và để xác của bà Th. ở khu vực góc chuồng lợn phía sau nhà.

Khi ông Sơn và vị trưởng thôn đến, chị C. vẫn chưa mở cổng. Sau khi vào được bên trong, ông Sơn đi tìm một vòng trong khu vực chuồng lợn bỏ không của gia đình thì phát hiện một bao tải màu xanh đựng cám loại 100kg buộc đầu. Bên ngoài được ngụy trang bằng một số vật dụng như tấm gỗ, xe đạp. Đến gần, mùi hôi đã ra nồng nặc.

Như thông tin trước đó đã đưa, Trần Xuân Thu (SN 1963, giáo viên tiểu học xã Vân Trục huyện Lập Thạch) đã bị công an bắt giữ vì liên quan đến cái chết của bà Nguyễn Thị Th. (73 tuổi, trú tại xã Vân Trục).

Xuân Hòa