Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định, những cái giá trên trời thực tế chỉ được tạo ra từ giới đầu cơ, nhằm đẩy giá nhà đất tăng lên bất thường.

Đất nghĩa trang có giá 100 triệu đồng/m²

Khi tìm đến khu vực quanh nghĩa trang lớn nhất TP.HCM mang tên Bình Hưng Hòa, PV ghi nhận có khá nhiều người đổ xô hỏi mua đất nền. Đặc biệt, khu vực này như đang trong tâm điểm của cơn sốt đất tại TP.HCM khi người người, nhà nhà làm môi giới bán đất nền.

Trên các tuyến đường như: Bình Long, Tân Kỳ Tân Quý, Kênh Nước Đen, Dương Văn Dương... (bao quanh khu vực nghĩa trang) các bảng hiệu trưng bán đất nền mọc lên như nấm.

Trong vai một người mua đất, PV bước vào điểm giao dịch nhà đất Hoàng Phát và được tư vấn rất nhiệt tình. Người đàn ông tên Hoàng cho biết: “Giá đất ở đây tăng cao là do sắp tới TP. sẽ di dời nghĩa trang để xây dựng khu trung tâm thương mại phức hợp, nhà ở chung cư. Đến nay, TP. đã phê duyệt quy hoạch 1/2.000 rồi, thời gian triển khai dự án không còn bao lâu nữa. Nếu anh có ý định thì mua ngay, mai mốt sẽ lời nhiều”.

Giá đất nền ở các con đường quanh nghĩa trang Bình Hưng Hòa đang "nhảy múa".

Theo đó, Hoàng “hét” giá lô đất thổ cư mặt tiền đường Kênh Nước Đen (quận Bình Tân) với diện tích 54m² là 5,5 tỷ đồng (hơn 100 triệu đồng/m²).

“Vị trí lô đất là tuyệt đẹp, tí nữa em dẫn anh xuống xem là mê ngay. Khu này giờ “hot” nhất quận rồi. Nếu được, anh cọc luôn cho em. Vì trong sáng nay, em cũng được mấy người hỏi mua. Họ đang trên đường xuống xem”, người này dụ dỗ.

Bên cạnh đó, giá nhà đất quanh khu vực mặt tiền đường Kênh Nước Đen hay các đường như: Bình Long, Dương Văn Dương... dù trong hẻm cũng có giá cao chót vót. Điển hình như công ty địa ốc Thành (quận Bình Tân) đang rao bán lô đất có diện tích 64m² trong một con hẻm trên đường kênh Nước Đen giá xấp xỉ 5 tỷ đồng...

Theo báo cáo của công ty Bất động sản Gachvang tại TP.HCM, giá đất ở khu vực quanh nghĩa trang Bình Hưng Hòa đang “nhảy múa” từ đầu năm đến nay và có dấu hiệu cho thấy còn tăng trong thời gian tiếp theo.

Trong đó, 5 tuyến đường có giá đất tăng chóng mặt nhất là đường Kênh Nước Đen (phường Bình Hưng Hòa A). Giá đất tại đây đang được giao dịch quanh mức 100 triệu đồng/m², tăng gần 160% so với thời điểm đầu năm 2017.

Tuy nhiên, vào ngày 24/8/2018, công ty Gachvang còn cho biết, giá nhà đất khu vực đường Kênh Nước Đen có giá khoảng gần 119 triệu đồng/m² (quanh mức 109 – 127,5 triệu đồng/m²). Kế đó là các tuyến đường: Gò Dầu (quận Tân Phú) đang có mức giao dịch khoảng 91 triệu đồng/m², đường Dương Văn Dương (quận Tân Phú) có giá đất trên 82 triệu đồng/mm², đường Đỗ Thừa Luông (giáp với khu nghĩa trang có giá 71 triệu đồng/m² và đường Tân Kỳ Tân Quý cũng ở mức trên 70 triệu đồng/m².

Những bàn tay “ma”

Theo tìm hiểu của PV, giá đất tăng chóng mặt trong thời gian qua chính là do giới đầu cơ, “cò” đất thổi phồng. Theo đó, giới đầu cơ, “cò” đất lợi dụng thông tin UBND TP.HCM đã phê duyệt quy hoạch 1/2.000 vào hồi đầu tháng Bảy vừa qua để đẩy giá lên cao.

Ông Nguyễn Văn Hùng, sống ở phường Bình Hưng Hòa A cho biết: “Đất nền đưa ra giao dịch trên thực tế không nhiều, bởi đa phần người dân có đất khu vực này vẫn còn chờ thời, nhất là thông tin TP. quy hoạch lại khu nghĩa trang. Hơn nữa, có thông tin cho biết, đường Long Bình và Tân Kỳ Tân Quý sẽ được mở rộng càng khiến người dân dè chừng trong việc bán đất”.

“Qua tìm hiểu của tôi, giá đất ở đây tăng là mức giá treo miệng của “cò” đất. Thực tế, đất trên đường Tân Kỳ Tân Quý hay Kênh Nước Đen làm gì có giá tới 100 triệu đồng/m². Mới đây, tôi có người thân bán một lô đất ở khu vực Kênh Nước Đen cũng chỉ có giá 72 triệu đồng/m². Như vậy cũng là được giá lắm rồi”, ông Hùng cho biết thêm.

Những con đường (màu đỏ) đang là tâm điểm của cơn sốt đất nền ảo ở khu vực quận Bình Tân, Tân Phú.

Phân tích về “hiện tượng đất nền nghĩa trang”, TS. Hà Văn Dũng, một chuyên gia kinh tế tài chính tại TP.HCM cho biết: “Thực chất, khu vực đất nền ở quanh nghĩa trang Bình Hưng Hòa không phải quá nóng như đồn thổi. Tôi cho rằng, có tác động tích cực từ việc chuyển đổi công năng tại khu đất nghĩa trang nhưng phải phân tích kỹ lưỡng các thông tin. Đồng thời, giá đất tăng chóng mặt lên đến 160% chắc chắn là có bàn tay của giới đầu cơ, “cò” đất nhúng vào”.

“Phải phân tích thêm yếu tố là hướng vị trí tại khu vực Bình Tân, Tân Phú (quanh khu vực nghĩa trang) từ trước đến nay không phải là sự lựa chọn nhiều của giới đầu tư cũng như người có nhu cầu nhà đất.

Thứ hai, khi mua đất quanh nghĩa trang, người dân vẫn còn tâm lý e ngại. Cho nên, nếu có nhu cầu về đất nền thật sự tại khu vực này, người dân cần tỉnh táo, đặc biệt là phải xem xét thông tin một cách chính xác, tìm hiểu kỹ giữa giá rao trên thị trường và giá đang giao dịch trên thực tế để có quyết định bớt sai lầm”, chuyên gia này phân tích thêm.

Theo thông tin mà PV có được, UBND TP.HCM đã phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 của 7 khu dân cư trên địa bàn quận Bình Tân. Trong đó, khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa sẽ là 1 trong 7 khu trở thành khu phức hợp tòa nhà cao ốc và công viên cây xanh.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, dự án đang gặp rất nhiều khó khăn do hàng ngàn ngôi mộ chưa có người đến nhận. Dự kiến, đến cuối năm nay, có gần 16.500 ngôi mộ nằm trên diện tích 12ha đất mới được di dời.

Toàn bộ khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa có diện tích 45ha, một phần trong đó (dự kiến khoảng 18ha) sẽ được chính quyền TP. đưa ra đấu giá làm khu trung tâm thương mại, nhà ở... để lấy nguồn vốn tiếp tục di dời các phần mộ còn lại. Dự kiến số tiền đấu giá khu đất nói trên ước chừng 2.500 tỷ đồng (tương đương 15 triệu đồng/m²).

Liên quan đến giá đất nền tăng, trao đổi với PV, ông Nguyễn Phước Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa cho biết: “Giá đất tăng là do giới đầu cơ, “cò” thổi phồng. Do đó, người dân nếu có nhu cầu mua đất trên địa bàn thì cần tìm hiểu kỹ. UBND phường không can thiệp vào cơ cấu giá của thị trường, khi người dân giao dịch, nếu thửa đất đó hợp pháp thì chính quyền sẽ phối hợp cùng với các cơ quan chức năng tiến hành thực hiện các thủ tục để cho người dân giao dịch, chuyển nhượng”.