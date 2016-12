Công an Bắc Giang nói về việc tử tù Hàn Đức Long được về nhà

Hàn Đức Long người tù bị tuyên 4 lần án tử hình trong vụ án hiếp dâm sát hại cháu Nguyễn Thị Y. (Yên Lý- Bắc Giang), ngày 20/12/2016, ông Long đã được thả về địa phương, PV báo Người Đưa Tin đã trao đổi với lãnh đạo phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC45 Công an tỉnh Bắc Giang) xung quanh sự việc này. Theo đó, vị này cho biết, ngày 20/12/2016, VKSND tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với ông Hàn Đức Long, vì chứng cứ không thuyết phục.

“Viện kiểm sát đưa ông Long về giao cho địa phương, cơ quan công an cũng có mặt. Thế nhưng, trách nhiệm giao cho địa phương để quản lý là Viện kiểm sát vì Viện kiểm sát đình chỉ”, vị này cho biết .

Tuy nhiên, theo lãnh đạo PC45, quá trình sau này, cơ quan điều tra vẫn tiếp tục củng cố hồ sơ và căn cứ vào tài liệu, hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cũng xác nhận sự việc ông Hàn Đức Long được thả về vào chiều tối ngày 20/12/2016. Theo đó, cơ quan tố tụng của Bắc Giang đã đưa ông Long từ trại Tạm giam T16 của bộ Công an về bàn giao cho địa phương và gia đình. Việc đưa ông Long về tận địa phương là để tránh huyên náo, đảm bảo an toàn cho ông Long.

Hàn Đức Long trong một lần bị đưa ra xét xử.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã thông tin, Hàn Đức Long trong 11 năm qua đã bốn lần bị tòa án tuyên tử hình. Vụ án đã trải qua bốn phiên tòa với hai quyết định giám đốc thẩm hủy án điều tra lại.

Tháng 4/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã kết thúc điều tra lại vụ án và tiếp tục đề nghị Viện KSND tỉnh Bắc Giang truy tố bị can Hàn Đức Long về hai tội giết người và hiếp dâm trẻ em. Tuy nhiên ngay sau đó, Viện KSND tỉnh Bắc Giang đã trả hồ sơ đề nghị Công an tỉnh Bắc Giang điều tra bổ sung.

Vụ “kỳ án” kéo dài suốt 11 năm qua của Hàn Đức Long bắt đầu bằng vụ mất tích bí ẩn và cái chết tức tưởi của cháu Nguyễn Thị Y. (SN 2000, là hàng xóm của ông Long) vào chiều tối 26/6/2005 tại cánh đồng thôn Yên Lý.

Theo đó, sau khi phát hiện các dấu hiệu cháu Y. bị xâm hại trước khi bị giết chết, cơ quan Công an huyện Tân Yên và tỉnh Bắc Giang đã tích cực vào cuộc điều tra, sàng lọc tổng cộng 27 đối tượng tình nghi (không có Hàn Đức Long - PV) nhưng vẫn không đạt kết quả. Sau 4 tháng chưa tìm được ra thủ phạm, vụ án buộc phải đình chỉ điều tra.

Thế nhưng sau đó không lâu, chỉ trong vòng một tuần, lần lượt bà K. và con gái bà là chị N. (người cùng thôn Yên Lý) cùng đâm đơn tố giác lên cơ quan chức năng về việc bị Hàn Đức Long có hành vi hiếp dâm. Hậu quả, ông Long bị Công an huyện bắt tạm giam để điều tra về hành vi này.

Mặc dù bị bắt tạm giam liên quan đến đơn thư tố giác của mẹ con chị K. nhưng trong quá trình giam giữ, Hàn Đức Long bỗng nhận mình chính là thủ phạm hiếp dâm và giết cháu Y..

Trải qua hai phiên tòa sơ thẩm, hai phiên tòa phúc thẩm, Hàn Đức Long bị kết án tử hình. Tại các phiên tòa, Hàn Đức Long kêu oan, không nhận tội và khai bị ép cung, bức cung, dùng nhục hình. Năm 2014, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao xử giám đốc thẩm lần hai, tuyên hủy bản án hình sự sơ thẩm lần hai và phúc thẩm lần hai đối với bị án Hàn Đức Long để điều tra lại theo thủ tục chung.

Ngày 17/6/2016, bị can Hàn Đức Long đã được chuyển từ trại Tạm giam Kế (Công an tỉnh Bắc Giang) về trại Tạm giam T16 của bộ Công an. Ngày 20/12/2016, ông Long được thả về địa phương.

