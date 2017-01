Công an lên tiếng vụ 1 người tử vong khi triệt phá sới bạc

Ngày 3/1, Đại tá Nguyễn An Ninh (Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định) xác nhận, hiện công an tỉnh đã có báo cáo gửi Bộ trưởng Bộ Công an liên quan vụ việc một người dân tử vong, sau khi Công an huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) triệt phá một sòng bạc trên địa bàn.

Tuy nhiên, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định khẳng định, các thông tin lan truyền về công an đánh chết người là không đúng sự thật. Do một số con bạc thấy công an nên bỏ chạy rồi bị tai nạn trên đường, chứ không phải do lực lượng công an hành hung.

Được biết, sáng 3/1, thi thể anh Phạm Đặng T. (SN 1988, trú thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) được Trung tâm pháp y tỉnh Bình Định tiến hành khám nghiệm pháp y và được đưa về nhà lo hậu sự.

Đám tang của anh T. tại gia đình, sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm pháp y

Theo phản ánh của anh Phạm Đặng Tiến (SN 1982, anh ruột anh T.), khoảng 22h tối 2/1, anh T. có đến chợ Định Thiện (thuộc thôn Định Thiện Tây, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) để đánh bầu cua.

Trước khi rời khỏi nhà, anh T. mang theo trong người khoảng 20 triệu đồng do mẹ anh T. nhờ mang đi trả nợ. Trong lúc đang đánh thì Công an huyện Tuy Phước ập vào bắt sòng bầu cua này.

"Sòng bầu cua đánh 10.000, 20.000 đồng nên khi thấy công an ập vào em tôi và nhiều người khác sợ công an thu giữ tiền trên người nên mới bỏ chạy vào con hẻm gần chợ. Lúc này, có khoảng 6 người mặc sắc phục đuổi theo... Sau đó, em tôi được đưa đến Trung tâm y tế thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định), nhưng đã tử vong trước đó" – anh Tiến cho hay.

Ảnh cắt clip trên mạng nghi là liên quan vụ việc của anh Phạm Đăng T.

Tiếp nhận thông tin, Thượng tá Lê Đức Minh (Trưởng công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) cho biết, chợ Định Thiện là nơi các con bạc thường xuyên tụ tập đánh bạc. Phía Công an huyện Tuy Phước đã nhiều lần truy quét và xử lý tại đây. Người dân ở địa điểm này cũng nhiều lần gọi điện đến công an huyện phản ánh về tụ điểm đánh bạc này.

“Thực hiện chiến dịch bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết nên tối 2/1, Công an huyện Tuy Phước tuần tra kiểm soát khu vực theo kế hoạch. Thấy lực lượng chức năng, hàng chục con bạc bỏ chạy tán loạn.

Tôi khẳng định Công an huyện Tuy Phước chưa đụng chạm gì đến các đối tượng này. Tôi đã báo cáo vụ việc cho Giám đốc Công an tỉnh. Hiện công an tỉnh đang điều tra, xác minh vụ việc", Thượng tá Minh chia sẻ.

Nguyễn Tuấn