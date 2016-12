Công an công bố chất bột trắng vụ cô đầu độc cháu gái

Ngày 28/12, Cơ quan CSĐT Công an quận 9, TP.HCM cho biết đã có kết quả phân tích mẫu nước lèo trong nồi bún riêu của chị Trần Thị Bạch Tuyết (37 tuổi, ngụ quận 9).

Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an đã có kết luận khẳng định cả hai mẫu phẩm nước lèo do Công an Quận 9 gửi xét nghiệm đều có chất của thuốc diệt chuột, chất độc thuộc nhóm 1, gây nguy hiểm cho người và gia súc sử dụng.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa trước đó, vào sáng ngày 25/12, chị Tuyết nếu bún riêu chuẩn bị để bán cho khách trên đường Nam Cao, khu phố 1, phường Tân Phú, quận 9.

Sau khi mở nồi nước lèo, chị Tuyết thấy có gợn trắng nổi lên trên mặt nước. Nghi có chuyện, chị Tuyết đã xem lại hình ảnh từ camera và phát hiện khi không có mặt chị thì cô ruột là Hồ Thị Ngọc Điệp (52 tuổi) lén bỏ một gói bột lạ vào trong nồi nước lèo. Sự việc sau đó được trình báo lực lượng chức năng.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Công an quận 9 cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt phong tỏa hiện trường điều tra lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời đưa bà Điệp về trụ sở lấy lời khai.

Tại đây, bà Điệp thừa nhận hành vi của mình và khai rằng do ghen tức vì cháu gái bán hàng đông khách, cộng với việc tranh chấp đất đai với bố chồng chị Tuyết nên nảy sinh ý định hãm hại.

Sau khi sự việc xảy ra 1 ngày, chị Tuyết đã làm đơn xin bãi nại cho bà Điệp nhưng bị từ chối. Công an quận 9 cho biết, đây là 1 hành vi nguy hiểm cần phải xem xét xử lý hành vi, sau khi có mẫu xét nghiệm Công an đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ chuyển về cho Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM xử lý theo quy định của pháp luật.

Phùng Sơn