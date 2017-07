Công an Hà Nội xác minh xe chở bé trai nghi bị mất tích ở Quảng Bình

Ngày 6/7, nguồn tin của PV báo Người Đưa Tin cho hay: “Cơ quan công an đã ghi tất cả biển số ô tô, xe máy liên quan và đang làm rõ”.

Cũng theo nguồn tin này xác nhận: “Gia đình cháu bé đã trình báo cơ quan công an trong Quảng Bình. Công an Quảng Bình thông tin ra Hà Nội về việc cháu bé bị mất tích. Hiện, Công an Hà Nội đang làm rồi, chưa có kết luận, anh em đang tích cực làm”.

Hình ảnh cháu bé (mặc áo vàng) gào khóc trên xe máy được cho là trông giống cháu Ng..

Được biết, trước đó, khoảng 17h30 ngày 3/7, sau khi nấu cơm xong, chị Dương Thị Thảo (trú tại phố Trường Sơn, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) ra sân gọi con trai là cháu Trần Trung Ng. (sinh ngày 6/10/2011) vào ăn cơm thì không thấy con đâu.

Gia đình tổ chức đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy cháu. Một số người dân cho biết, có 2 người phụ nữ lạ mặt đi xe máy màu đỏ đã chở cháu Ng. ra hướng quốc lộ.

Nghi cháu Ng. đã bị bắt cóc, một mặt gia đình làm đơn trình báo Công an thị xã Ba Đồn, một mặt họ tổ chức tìm kiếm khắp nhiều tỉnh, thậm chí đến cả khu vực biên giới dò hỏi, một mặt phát tờ rơi với mong muốn có được thông tin về cháu.

Người thân của cháu Ng. đã nhận được rất nhiều cuộc gọi nói rằng có gặp bé ở chỗ này chỗ khác, nhưng khi gia đình đến nơi thì vẫn không tìm được.

Cháu Ng. trước khi bị mất tích.

Đến tối ngày 5/7, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một cháu bé (mặc áo màu vàng, ngắn tay) đang gào khóc thảm thiết trên chiếc xe máy được 2 người lớn chở đi tại khu vực Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội. Hình ảnh cháu bé được cho là rất giống cháu Trần Trung Ng., ngay sau đó, bức ảnh này lan truyền khắp trên các mạng xã hội.

Đa số ý kiến cho rằng, cháu bé trong bức ảnh trên trông rất giống cháu Ng., vì thế mọi người chia sẻ thông tin với mong muốn giúp gia đình cháu Ng. nhanh chóng tìm được con.

Nguồn tin của PV cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin trên, phòng Cảnh sát Hình sự (PC45 Công an TP.Hà Nội) đã triển khai lực lượng, tích cực phối hợp với Công an Quảng Bình và các đơn vị nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến sự việc.

