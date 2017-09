Công an hé lộ nghi can sát hại cụ ông 73 tuổi tại Thạch Thất

Liên quan đến vụ ông Nguyễn Duy C. (SN 1944, trú tại phố Liên Quan, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội) bị sát hại tại nhà riêng, qua quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định được nghi can gây án. Theo đó, danh tính nghi can là Nguyễn Phi H. (SN 2001, là cháu nội của ông C.). Hiện, Công an TP.Hà Nội đã tiếp nhận Nguyễn Phi H. từ Công an huyện Thạch Thất để tiếp tục điều tra về hành vị giết người.

Được biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến án mạng đau lòng là do mâu thuẫn trong gia đình nên H. đã trèo tường và dùng hung khí sát hại ông nội của mình. Gây án xong, nghi can nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Trước đó, vào sáng 3/9, sau khi đi đám ma về, anh Nguyễn Minh Đức bàng hoàng phát hiện bố đẻ của mình là ông Nguyễn Duy C. tử vong trên giường, bên cạnh có vũng máu đồng thời phát hiện trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thương.

Ngôi nhà xảy ra vụ án.

Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội đã khẩn trương đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, xác minh vụ việc. Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ 2 con dao nhọn, 1 tuýp, 1 búa, đồng thời phát hiện các dấu chân dính máu.

Được biết, ông C. có 5 người con. Thời gian trước đây, ông C. sống cùng vợ chồng con trai là anh Nguyễn Văn Ch. (SN 1973). Tuy nhiên, trong cuộc sống hằng ngày, giữa ông C. và anh Ch. đã xảy ra mâu thuẫn nên anh Ch. đã bỏ đi nơi khác thuê nhà.

Nơi phát hiện ra thi thể ông C.

Đến cuối tháng 8/2017, ông C. tiếp tục đuổi chị Kiều Thị T. (SN 1978, vợ anh Ch.) và cháu nội là Nguyễn Phi H. (SN 2001, con của Ch.) ra khỏi nhà. Vì vậy, anh Nguyễn Minh Đức (con trai ông C.) đã về ngủ cùng bố. Tuy nhiên, vào ngày 2/9, anh Đức lại có việc nên không ngủ ở nhà. Đến sáng hôm sau thì phát hiện bố đẻ của mình đã tử vong.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

PV