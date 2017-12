Công an Nam Định tìm ra danh tính nữ nạn nhân chết dưới cống nước

Chiều 8/12, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Nam Định chính thức thông tin về danh tính nữ nạn nhân bị tử vong dưới cống nước nằm ở giữa cánh đồng xóm 2, xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Thông tin về vụ việc, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó trưởng CQCSĐT – Công an tỉnh Nam Định cho biết: “Ngày 4/12, anh Đoàn Minh Hoạ (SN 1972, trú tại xóm D, xã Hải Lý, huyện Hải Hậu) đến cơ quan CSĐT trình báo vợ anh là Nguyễn Thị H. hiện đang bị mất tích.

Sau đó, anh Họa đã đề nghị cơ quan CSĐT khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện thi thể nữ nạn nhân vào ngày 27/11, tại xóm 2, xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định để xác định người này có phải là vợ anh Họa không?”.

Công an Nam Định xác định danh tính nạn nhân tử vong dưới cống nước.

Theo Đại tá Tuấn, cơ quan CSĐT đã trưng cầu phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Nam Định giám định mẫu vân tay thu được của nạn nhân và mẫu vân tay trên chỉ bản khi làm CMND của chị H..

Ngày 4/12, phòng Kỹ thuật hình sự đã ra bản kết luận giám định số 963/GĐKTHS/2017 kết luận: Mẫu dấu vân tay thu được của nạn nhân chết tại cống mương tiêu nước thuộc địa phận xóm 2, xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu và mẫu vân tay in trên chỉ bản CMND số 162937362 ghi tên Nguyễn Thị H. (SN 1978, nơi ĐKNKTT xã Hải Lý, huyện Hải hậu) là của cùng một người.

Cũng trong cùng ngày, hội đồng hương ước xóm D, UBND xã Hải lý, huyện Hải Hậu cũng đã thông báo giấy báo tử tới toàn thể người dân trong xã về việc chị Nguyễn Thị H. đã tử vong.

Trước đó, khoảng hơn 18h ngày 2/12, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nam Định) đã đọc lệnh bắt khẩn cấp nghi can Vũ Đức Giang tại nhà riêng và khám nhà khẩn cấp.

Khám tại nhà đối tượng, công an phát hiện có một chiếc laptop của người phụ nữ tử vong dưới cống nước. Sau khi đọc lệnh bắt khẩn cấp, công an tỉnh đã di lý nghi can về trụ sở công an tỉnh để tiếp tục điều tra.

