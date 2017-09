Theo một số nguồn tin từ dư luận, 2 tử tù vừa trốn khỏi trại giam đã xuất hiện tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào đêm 13/9.

2 tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình.

Tối ngày 14/9, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Thượng tá Nguyễn Xuân Long – Phó trưởng Công an TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Thông tin về 2 đối tượng tử tù trốn khỏi trại giam T16 – bộ Công an và có mặt tại tỉnh Quảng Ninh đang được Công an tỉnh Quảng Ninh xác minh”.

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 10/9, hai tử tù Lê Văn Thọ (tức Thọ ‘sứt’, SN 1980, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (SN 1990, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội), đã bỏ trốn khỏi trại giam T16 - bộ Công an (có địa chỉ tại huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội).

Lê Văn Thọ có nhiều tiền án về các tội Giết người; Chiếm đoạt tài sản; Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Đưa hối lộ; Trộm cắp tài sản. Đặc điểm nhận dạng của đối tượng này: Cao khoảng 1m65, dáng người đậm, mặt có râu hình quai nón, mặc áo sơ mi dài tay dạng kẻ ô màu tro, quần bò dài màu xanh.

Nguyễn Văn Tình có 1 tiền án về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đối tượng này cao khoảng 1m70, dáng người gầy, tóc cắt ngắn, mặc áo sơ mi dài tay màu xanh xám, có hoạ tiết dạng hoa, quần vải màu tím than.

Ngày 14/9, cơ quan CSĐT – Công an TP.Hà Nội đã phát lệnh Truy nã đặc biệt nguy hiểm trên phạm vi toàn quốc đối với Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình.

Minh Sơn