Liên quan vụ bé gái 4 tuổi bị đánh bầm tím ở lớp đang gây xôn sao dư luận, sáng 7/12, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, bước đầu, cơ quan công an đã xác định nguyên nhân vụ việc.

Vị này thông tin: “Khi cô giáo đi ăn cơm trưa ở lớp bên cạnh thì các cháu đánh nhau, chứ không phải là do bảo mẫu”.

Cũng theo lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang, trong buổi sáng hôm nay (7/12), phía chính quyền huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang sẽ thông tin chính thức về vụ việc. Tại buổi họp có sự tham gia của các giáo viên trường mầm non xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa và cả phụ huynh của các cháu.

Bé D. (4 tuổi) bị đánh bầm tím tại trường mầm non.

Trước đó, Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc bé gái L.T.D. (4 tuổi, học sinh trường mầm non xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa) bầm tím sau khi từ trường trở về nhà.

Gia đình cháu bé cho biết, sáng 1/12, anh Lê Xuân Nh. (30 tuổi, bố cháu D.) đưa con gái tới trường trong tình trạng sức khỏe bình thường. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, ông nội đón cháu về thì phát hiện trên người có rất nhiều vết bầm tím, trong đó có cả vùng mặt.

Sau đó, gia đình có đến hỏi cô giáo thì cô giáo giải thích, cháu D. bị các bạn trong lớp đánh vào buổi trưa. Theo đó, trưa cùng ngày, cô giáo cho cả lớp đi ngủ rồi đóng cửa sang phòng bên cạnh ăn cơm thì cháu D. đã bị một số bạn trong lớp đánh.

Vì quá lo lắng cho tình trạng sức khỏe của con, sáng ngày 2/12, bé D. được gia đình đưa đi thăm khám tại bệnh viện và được các bác sĩ chẩn đoán, cháu bị đa chấn thương toàn thân.

Vết bầm tím trên mặt bé gái sau khi gia đình đón con từ trường về.

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang đã cử cán bộ xuống trường mầm non, phối hợp cùng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hiệp Hòa để nắm bắt, xác minh vụ việc.

Dư luận cũng có những ý kiến trái chiều, có người nghi vấn, bé D. bị bầm tím như vậy do có liên quan đến bảo mẫu… Mấy ngày qua, sự việc đang gây sự chú ý của người dân.

Để thông tin vụ việc được khách quan, Công an huyện Hiệp Hòa đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Chí Công