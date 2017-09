Công an tỉnh Hòa Bình thông tin về vụ bắt tử tù Nguyễn Văn Tình

Công an tỉnh Hòa Bình huy động lực lượng gồm các phòng nghiệp vụ: PC 44, 45, 47, 52, 67, Công an huyện Mai Châu, lực lượng công an các xã vùng nghi đối tượng lẩn chốn, mặc dù đúng thời điểm mưa bão nhưng lực lượng vẫn kiên trì bám trụ truy lùng đối tượng trong rừng.

Đại tá Trương Quang Hải, người phát ngôn Công an tỉnh Hòa Bình.

Người phát ngôn cho biết thêm: Đại tá Phạm Hồng Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Phạm Văn Sử, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã trực tiếp đến địa bàn tử tù ẩn náu để động viên cán bộ chiến sĩ đồng thời chỉ huy 150 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng Công an Hòa Bình.

Bằng công tác nghiệp vụ nắm bắt tình hình và phối hợp tốt với lực lượng của bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La, vào 1h15’ngày 17/9/2017, lực lương công an đã bắt gọn đối tượng tử tù nguy hiểm trốn trại Nguyễn Văn Tình ở một lán trông nương thuộc địa bàn xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Tử tù Nguyễn Văn Tình sau khi bị bắt giữ.

Đại tá Phùng Tiến Triển, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cung cấp cho PV: Sau 6 ngày kiên trì kiểm soát các tuyến đường, đón chặn các địa điểm và truy xét nóng bị án, hồi 1h15 ngày 17/9/2017, cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ Công an chủ trì, Công an tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Hoà Bình phối hợp truy bắt an toàn bị án Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú : xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội), khi y đang lẩn trốn trong rừng đặc dụng thuộc địa phận xã Tân Sơn, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình, trong điều kiện đêm tối, mưa lớn kéo dài, sương mù dày đặc, địa hình rừng núi hiểm trở. Ngay sau đó, bị án Nguyễn Văn Tình đã được di lý về cơ quan cảnh sát điều tra bộ Công an.

Được biết, khi phát hiện đối tượng, lãnh đạo C47, lãnh đạo Công an Sơn la, Công an Hòa Bình đã quyết định lựa chọn 10 đồng chí tiếp cận vào bắt đối tượng. Cụ thể, có 7 đồng chí là Công an tỉnh Sơn La, 2 đồng chí Công an tỉnh Hòa Bình và 1 đồng chí thuộc C47.

Khu rừng nơi đối tượng Tình chọn lẩn trốn.

Ban lãnh đạo giao Trung tá Mai Hoàng, Trưởng Công an huyện Mộc Châu, Thượng tá Trần Thanh Sơn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Sơn La trực tiếp cùng Đại úy Nguyễn Quốc Việt, Phó trưởng Công an huyện Vân Hồ tỉnh Sơn La tham gia chỉ huy. Đây là ba đồng chí cốt cán có bề dày kinh nghiệm đánh trọng án ở địa hình rừng núi hiểm trở trên địa bàn giáp danh hai tỉnh Sơn La - Hòa Bình.

Thu Hương