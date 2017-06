Công an tỉnh Lai Châu bác tin bịa đặt 7 chiến sĩ bị bắn chết

Thông tin trên đã được đăng tải trực tiếp trên trang thông tin điện tử của Công an tỉnh Lai Châu. Theo Công an tỉnh Lai Châu, “thời gian gần đây, lợi dụng việc tạm hoãn Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt - Trung lần thứ 4 tổ chức tại Lai Châu. Một số tổ chức, cá nhân đã đăng tải thông tin có nội dung bịa đặt, sai sự thật như: "Có biến lớn ở Lai Châu... ", "Tin chờ xác nhận: Giao lưu Quốc phòng biên giới Tây Bắc, 7 Công an Việt cộng bị bắn chết"...

Thông tin chính thức trên trang thông tin điện tử của Công an tỉnh Lai Châu

Công an tỉnh Lai Châu khẳng định: “Đây là những thông tin bịa đặt, sai sự thật của các cá nhân, tổ chức phản động. Thực tế không có sự việc như các đối tượng đã tung tin...".

Để đảm bảo thông tin khách quan, Công an tỉnh Lai Châu đề nghị: “Các cá nhân, tổ chức và Nhân dân cảnh giác, không tin theo những luận điệu tuyên truyền, kích động sai trái của các đối tượng.”

Cũng trong chiều ngày 26/6, đại diện ban Tuyên giáo tỉnh Lai Châu cũng đã xác nhận với PV, đã xuất hiện những tin đồn thất thiệt như thời gian qua và đây là những thông tin bịa đặt, hoàn toàn không đúng sự thật.

Trần Phương