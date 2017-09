Công an truy bắt 2 đối tượng đặc biệt nguy hiểm trốn trại

Theo đó, 2 đối tượng bỏ trốn khỏi trại Tạm giam T16 bộ Công an vào rạng sáng ngày 11/9 là: Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”, SN 1980, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội).

Đây là 2 đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, trại Tạm giam đã báo cáo lên bộ Công an và phối hợp với các đơn vị nghiệp để truy tìm các đối tượng này.

Hai đối tượng bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội cũng đề nghị các cá nhân, tổ chức nếu phát hiện 2 đối tượng trên trốn ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội (địa chỉ số 55 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; liên hệ với Điều tra viên Lê Thế Vinh, số điện thoại 0.983.993.113) hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết.

C.Công