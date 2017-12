Công an vào cuộc điều tra vụ con trai đánh cha gãy xương sườn

Cụ thể, theo ông Phạm Văn Kiên, Trưởng Công an xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, người bị đánh dã man là ông Nguyễn Võ N. (SN 1959), trú xóm 4. Theo đó, vào ngày 22/11 vừa qua, ông N. đã bị con trai là Nguyễn Võ Tới đánh mang thương tích nặng.

Ông N. bị con trai đánh bầm dập.

Sau đó, ông N. được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại đây các bác sỹ chẩn đoán, ông N. bị đánh mẻ bánh chè, gãy một xương sườn, mẻ xương ống, người bầm tím…

“Sau khi sự việc xảy ra, ông N. nói là do ngã mà không khai báo với công an. Chỉ đến khi người dân sống gần nhà ông thông tin, công an mới nắm được sự việc”, ông Kiên cho biết thêm.

Ông N. còn bị đánh mẻ bánh chè, mẻ xương ống...

Cũng theo ông Phạm Văn Kiên, Trưởng Công an xã Hưng Lợi, hiện người con trai đánh ông N. đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Nguyên mời lên trụ sở làm việc.

Lãnh đạo Công an huyện Hưng Nguyên cũng xác nhận có sự việc trên và hiện đơn vị đang tiến hành xác minh, điều tra.