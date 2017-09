Ngày 22/9, TAND tỉnh Nghệ An tiếp tục xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Duy Điều (SN 1960), nguyên Công an xã Diễn Hải, kiêm Phó trưởng ban Quản lý Khu du lịch biển Hòn Câu; Lê Văn Ánh (SN 1971), nguyên Công an viên xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về tội Nhận hối lộ.

Hội đồng xét xử tuyên bố hoãn phiên tòa công an "bảo kê" mại dâm

Trước đó, tháng 12/2015, TAND huyện Diễn Châu xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Điều 30 tháng tù, bị cáo Ánh 15 tháng tù. Không đồng tình với bản án trên, 2 bị cáo kháng cáo lên cấp phúc thẩm kêu oan.

2 bị cáo Nguyễn Duy Điều và Lê Văn Ánh trước vành móng ngựa

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 19/9, Nguyễn Duy Điều và Lê Văn Ánh khẳng định không nhận “tiền hối lộ”, mà là “tiền bồi dưỡng” của các chủ quán tại biển Hòn Câu, xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu. Ngoài ra, các bị cáo không sử dụng cho bản thân mà chi bồi dưỡng cho hoạt động của anh em trong tổ an ninh và công an xã.

Theo hồ sơ, Nguyễn Duy Điều được giao làm Tổ trưởng tổ công tác (gồm 4 người) chuyên làm nhiệm vụ phối hợp tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn xã.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác đã phát hiện một số đôi nam nữ vào 3 quán kinh doanh trên để thực hiện hành vi mua bán dâm. Lo sợ bị lập biên bản, 3 chủ quán đã đưa phong bì cho Nguyễn Duy Điều và Lê Văn Ánh để được tha, không bị phạt hành chính.

Thấy tổ công tác liên tiếp yêu cầu nộp tiền, 3 chủ quán đã lần lượt gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng. Theo điều tra, tổng số tiền các chủ quán đã hối lộ tổ công tác là 13 triệu đồng. Sau đó, Nguyễn Duy Điều và Lê Văn Ánh bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra rồi bị khởi tố bị can.

Trong 3 người đứng đơn tố cáo, chỉ có bà Lê Thị Oanh có mặt tại phiên tòa. Tuy nhiên, bà Oanh lại không nhớ nội dung tố cáo trong đơn như thế nào; ngoài ra người chủ quán cũng này không nhớ là tổ công tác có lập biên bản hay không; biên bản ghi lời khai, khi thì bà Oanh khai có hành vi mại dâm trong quán, khi lại không khai không có mại dâm…

Đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố tại phiên tòa phúc thẩm cho rằng trong quá trình điều tra, lời khai của các bị cáo, người làm chứng và những người liên quan có nhiều mâu thuẫn với nhau, nhưng chưa được cơ quan điều tra đấu tranh làm rõ. Vì vậy, kiểm sát viên đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Do thiếu một số nhân chứng nên tòa tạm hoãn

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 22/9, chị Nguyễn Thị Duyên (con gái bị cáo Điều) cung cấp tình tiết mới, đó là nội dung tin nhắn với điều tra viên Công an huyện Diễn Châu. Theo tin nhắn, điều tra viên khuyên gia đình đừng thuê luật sư mà đến gặp thẩm phán (?!).

Giữ quyền công tố tại tòa, đại diện viện Kiểm sát vẫn tiếp tục giữ nguyên quan điểm đề nghị trả hồ sơ vụ án để cơ quan công an điều tra lại. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng, tin nhắn có nội dung chưa rõ ràng, có một số nhân chứng chưa được triệu tập nên nhiều vấn đề vẫn còn mâu thuẫn, vì vậy quyết định tạm hoãn.