Ngày 19/9, TAND tỉnh Nghệ An xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Duy Điều (SN 1960), nguyên Công an xã Diễn Hải, kiêm Phó trưởng ban Quản lý Khu du lịch biển Hòn Câu; Lê Văn Ánh (SN 1971), nguyên Công an viên xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về tội Nhận hối lộ.

Theo hồ sơ, vào tháng 10/2015, 3 chủ quán kinh doanh tại Khu du lịch biển Hòn Câu, xã Diễn Hải, là bà Lê Thị Hoa, Lê Thị Oanh và ông Nguyễn Văn Thọ đã có đơn tố cáo các công an xã.

Vào thời điểm này, Nguyễn Duy Điều được giao làm Tổ trưởng tổ công tác (gồm 4 người) chuyên làm nhiệm vụ phối hợp tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn xã.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác đã phát hiện một số đôi nam nữ vào 3 quán kinh doanh trên để thực hiện hành vi mua bán dâm. Lo sợ bị lập biên bản, 3 chủ quán đã đưa phong bì cho Nguyễn Duy Điều và Lê Văn Ánh để được tha, không bị phạt hành chính.

2 bị cáo trước vành móng ngựa.

Sau đó, thấy tổ công tác vòi vĩnh thêm, 3 chủ quán đã lần lượt gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng. Theo điều tra, tổng số tiền các chủ quán đã hối lộ tổ công tác là 13 triệu đồng. Sau đó, Nguyễn Duy Điều và Lê Văn Ánh bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra rồi bị khởi tố bị can.

Tháng 12/2015, TAND huyện Diễn Châu xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Điều 30 tháng tù, bị cáo Ánh 15 tháng tù về tội Nhận hối lộ. Còn 3 chủ quán, do chủ động tố giác tội phạm, tích cực phối hợp với CQĐT nên được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Đưa hối lộ.

Không đồng tình với bản án trên, 2 bị cáo Điều và Ánh kháng cáo lên cấp phúc thẩm kêu oan.

Trong phiên tòa phúc thẩm tại TAND tỉnh Nghệ An, bị cáo Nguyễn Duy Điều cho rằng, số tiền 13 triệu đồng nhận của 3 chủ quán trên không sử dụng cho bản thân mà chi bồi dưỡng cho hoạt động của anh em trong tổ an ninh và công an xã. Toàn bộ số tiền đều được ghi vào sổ.

Ngoài ra, toàn bộ nội dung trên, bị cáo Điều đều báo cáo, xin ý kiến ông Đậu Quang Hòa, Trưởng Công an xã Diễn Hải. Liên quan đến việc này, ông Hòa khi được HĐXX hỏi đều phủ nhận. Ông Hòa khẳng định không hề nhận được báo cáo nào, cũng không hề có sự chỉ đạo nào về việc xử lý 3 chủ quán.

Bị cáo Lê Văn Ánh cũng cho rằng mình bị oan, bản thân chỉ là một công an viên, số tiền trên nhận về rồi cũng chia cho tất cả mọi người, vì đây là “thông lệ”. Tuy nhiên, khi được cho nói lời cuối cùng, Ánh lại xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt (?!).

Trong 3 người đứng đơn tố cáo, chỉ có bà Lê Thị Oanh có mặt tại phiên tòa. Tuy nhiên, bà Oanh lại không nhớ nội dung tố cáo trong đơn như thế nào, ngoài ra người chủ quán cũng này không nhớ là tổ công tác có lập biên bản hay không…

Xét thấy có nhiều vấn đề mâu thuẫn cần phải được làm rõ, đại diện Viện kiểm sát đề nghị trả lại hồ sơ vụ án để cơ quan công an điều tra lại. HĐXX tuyên bố kéo dài thời gian nghị án đến ngày 22/9.