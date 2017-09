Công bố nguyên nhân khiến mái trường mầm non bị sập trong đêm

Vụ sập mái công trình xảy ra vào khoảng 3h ngày 25/9, tại dự án Trường mầm non Vườn Xanh (khu đô thị Mỹ Đình- Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) khiến một phần diện tích tầng 1 và 2 của công trình sụp đổ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các cơ quan chức năng đã có mặt tiến hành điều tra nguyên nhân. Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm cho biết, trường mầm non Vườn Xanh đang trong quá trình xây dựng, do một đơn vị tư nhân xây dựng.

Hiện trường vụ sập mái công trình dự án trường mầm non.

Sáng cùng ngày, cơ quan công an cùng VKSND quận Nam Từ Liêm đã có mặt tiến hành làm việc với các bên liên quan như chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn thiết kế. Cơ quan chức năng yêu cầu các bên cung cấp các tài liệu liên quan như hợp đồng nhận thầu khoán, các hợp đồng mua nguyên vật liệu thi công công trình...

Liên quan đến vụ việc này, ông Chu Văn Đức, Đội trưởng đội Thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm đã có báo cáo hiện trạng thi công công trình và sự cố sụp đổ tại dự án trường mầm non Vườn Xanh, gửi Thanh tra sở Xây dựng Hà Nội, UBND quận Nam Từ Liêm.

Theo đó, vào 3h ngày 25/9, tại dự án Trường mầm non Vườn Xanh do trường mầm non tư thục Vườn Xanh làm chủ đầu tư, nhà thầu là công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Trần Vũ đang thi công đổ bê tông mái tầng 3 đã sụp đổ với diện tích là 448m2. Vụ sập đổ mái may mắn không có thương vong về người.

Đội Thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm đã tiến hành lập biên bản, tạm đình chỉ thi công công trình để phối hợp với các đơn vị điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Ngay sau khi vụ sập mái công trình trường mầm non xảy ra, không ít người dân đồn đoán về nguyên nhân dẫn đến vụ sập đổ này. Trong báo cáo của đội Thanh tra Xây dựng quận Nam Từ Liêm, nguyên nhân sơ bộ khiến công trình sụp đổ rạng sáng 25/9 là do phần chất tải đổ sàn tầng 3 tác động vào kết cấu giàn giáo không đủ khả năng chịu lực dẫn đến sàn tầng 3 và sàn tầng 2 bị sụp đổ.

Lên tiếng sau khi vụ sập mái công trình xảy ra, ông Quách Ngọc Linh, Phó Giám đốc công ty Trần Vũ (đơn vị nhà thầu thi công) cho biết, công trình sập không phải do chất lượng bê tông. Cụ thể, trước khi đổ bê tông, đơn vị thi công đã kiểm tra đạt yêu cầu nên mới cho đổ. Theo tiêu chuẩn, bê tông được 7 ngày thì sẽ đông cứng, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. Bê tông của tầng dưới công trình này đã được 1 tháng rồi nên không có chuyện chưa đông cứng.

Có cần khởi tố điều tra?

Còn về nghi vấn do giàn giáo tháo sớm so với quy định, ông Linh lý giải: Không có chuyện tháo giàn giáo sớm. Khi tháo chúng tôi đã tính toán kỹ lưỡng. Nếu tính toán theo đúng thiết kế, sàn tầng 1 có thể hoàn toàn chịu được lực hiện tại. Chắc chắn trong quá trình thi công đã xảy ra lỗi nào đấy mà đơn vị thi công chưa xác định được chính xác.

Có thể là khi thi công tầng 2, lượng bê tông ở tầng này lớn quá, nặng quá nên tầng dưới của mình không chịu được lực của lượng bê tông mới đổ nên dẫn tới sập công trình... Bản vẽ thiết kế đã được thẩm định, chắc chắn không phải lỗi thiết kế. Chỉ là do thi công có vấn đề nên đơn vị thi công sẽ cho kiểm tra lại và có thông tin cụ thể hơn".

Trao đổi với PV, luật sư Lê Hồng Hiển, đoàn luật sư TP.Hà Nội cho rằng, vụ sập mái công trình xây dựng không gây thiệt hại về người là điều may mắn. Đây là dự án của tư nhân, vì thế họ thực hiện dự án cho họ, họ sẽ dùng những cái tốt nhất để phục vụ công trình. Có thể tai nạn xảy ra do sai sót về kỹ thuật, vấn đề này cũng cần được làm rõ.

Trước ý kiến về việc có nên khởi tố vụ án để điều tra làm rõ hay không, luật sư Hiển cho rằng, không cần khởi tố để điều tra vì không có thiệt hại về người.

Còn thiệt hại về tài sản thì giữa chủ đầu tư và nhà thầu thương lượng đàm phán.

Xuân Hòa