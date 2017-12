Bổ nhiệm thần tốc, từ chức bất ngờ

Phó Chủ tịch 9x tập đoàn Phát Đạt - ông Nguyễn Tấn Danh.

Liên quan đến tình hình kinh doanh của công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt gần đây, “bộ sậu” lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp này xuất hiện nhân vật mới là ông Nguyễn Tấn Danh.

Tuy còn khá trẻ tuổi (sinh năm 1990) nhưng ông Nguyễn Tấn Danh đã trải qua nhiều cương vị lãnh đạo cấp cao với quy trình bổ nhiệm “thần tốc” tại tập đoàn có vốn điều lệ đến 2.200 tỷ đồng.

Theo đó, tháng 9/2015, ông Nguyễn Tấn Danh chính thức nhận quyết định giữ chức Phó tổng giám đốc kinh doanh Phát Đạt Group thay người tiền nhiệm mới nhậm chức trước đó 7 tháng.

Cuối tháng 3/2016, ông Danh là ứng cử viên duy nhất cho ghế thành viên HĐQT vừa bị bỏ trống theo đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Tuấn. Hiển nhiên, vị tân Phó tổng giám đốc nhận được 100% phiếu bầu của cổ đông để ngồi vào hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp bất động sản nghìn tỷ này.

Đến tháng 8/2016, ông Danh tiếp tục leo cao lên chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc công ty.

Bất ngờ hơn, tháng 5/2017, vị lãnh đạo 9x quyết định thôi làm Phó Tổng giám đốc tập đoàn Phát Đạt. Tuy nhiên sau đó một tháng, ông Nguyễn Tấn Danh được thông báo đang kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển Elements và Chủ tịch HĐQT công ty CTCP Đầu tư Phú Mỹ Hưng.

Theo lời giới thiệu của tập đoàn Phát Đạt, ông Danh tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh, tiếp thị và tài chính tại Đại học San Francisco - Mỹ.

Ông đã từng làm việc tại Catalyst SF, một trong những công ty hàng đầu về tiếp thị của Mỹ. Sau thời gian tu nghiệp và làm việc ở nước ngoài, ông trở về Việt Nam gia nhập vào Quỹ Đầu tư Openasia và công ty Chứng khoán Bản Việt với vai trò Chuyên viên nghiên cứu, phân tích thị trường. “Nhờ kinh nghiệm thực tế, được rèn luyện tư duy nhạy bén trong việc nghiên cứu, đánh giá cơ hội đầu tư và phân tích chứng khoán, khi gia nhập tập đoàn Phát Đạt, ông Danh còn tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư phát triển và xây dựng các dự án bất động sản… “.

Tuy vậy, lý do khiến con đường công danh có phần “thần tốc” của vị doanh nhân 9x được thuận buồm xuôi gió nhưng không được các báo cáo nhắc đến, đó là ông Nguyễn Tấn Danh là con trai duy nhất của ông Nguyễn Văn Đạt – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Phát Đạt.

Theo tài liệu của PV Người Đưa Tin, công ty Phú Mỹ Hưng có vốn điều lệ 930 tỷ đồng do công ty vận tải biển Trường Phát Lộc sở hữu 99% vốn, công ty Elements có vốn điều lệ 200 tỷ đồng (tăng gấp 10 lần từ mức 20 tỷ đồng vào tháng 6 vừa qua).

Long đong số phận đất vàng

Mới đây, tập đoàn Phát Đạt đã công bố thông tin về việc chuyển nhượng hai dự án mang thương hiệu The EverRich tại quận 7 đế thu xếp tiền trả dứt nợ ngân hàng Đông Á. Sự kiện trên gây bất ngờ với giới đầu tư vì gần chục năm qua, cả The EverRich 2 (nay đã đổi tên thành River City) và The EverRich 3 đều là những dự án tiềm năng mà công ty dày công rót hàng nghìn tỷ đồng đầu tư.

Tồn kho bất động sản dự án River City đã tăng lên con số hơn 5.000 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/10/2017, số dư hàng tồn kho bất động sản của Phát Đạt tại các dự án là 7.280 tỷ đồng - chiếm hơn 80% tổng tài sản công ty. Riêng The EverRich 2 và The EverRich 3 tồn kho gần 7.000 tỷ đồng, chủ yếu là tiền bồi thường đất và chi phí xây dựng, chi phí thiết kế.

Sau khi hoàn thành xây dựng khối nhà C, phân móng cọc block A, D, dự án The EverRich 2 bị tạm dừng do điều chỉnh thiết kế của toàn bộ dự án. Hồi cuối năm 2016, Phát Đạt đã bắt tay với An Gia Investment và một quỹ đầu tư đến từ Nhật Bản - Creed Group với mong muốn vực dậy dự án.

Cái tên River City cũng ra đời để thay thế cho tên cũ, hàng loạt hoạt động quảng cáo rầm rộ của chủ đầu tư sau đó đã tạo nên hiệu ứng. Các đợt mở bán thu hút đông đảo khách hàng và cũng có cả ngàn căn hộ được giao dịch thành công.

Với những lời quảng cáo có cánh như "quy mô 8.000 căn hộ, 99 tiện ích lần đầu xuất hiện tại Việt Nam như biển đảo nhân tạo, hồ bơi thác nước hai tầng, quảng trường nước và ánh sáng, đường hoa đi bộ trên không...", "dự án duy nhất ở quận 7 có ba mặt giáp sông"... nhiều khách hàng đặt cọc mua nhà kỳ vọng dự án đang thực sự sống dậy. Tuy nhiên, mới đây nhất, vào trung tuần tháng 5/2017, dự án River City bất ngờ ngưng thi công cũng như giao dịch. Đặc biệt, chủ đầu tư đã đơn phương thanh lý hợp đồng với những khách hàng đã ký hợp đồng mua bán căn hộ trước đó, hoàn trả tiền đặt cọc và chấp nhận bồi thường 20% giá trị hợp đồng.

Động thái bất ngờ của Phát Đạt khiến nhiều khách hàng "ngã ngửa", rộ lên tin đồn Phát Đạt đã bán dự án cho Vạn Thịnh Phát - một "trùm" bất động sản thâu tóm loạt dự án đất vàng ngay trung tâm thành phố.

Khi đó, chính ông Nguyễn Văn Ðạt, Chủ tịch Phát Đạt Group đã đính chính: "Chúng tôi là một trong nhiều công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, do vậy mọi sự biến động nếu có về dòng tiền, tài chính hoặc chuyển nhượng tài sản cho các đối tác khác đều phải công bố công khai. Hoàn toàn không có chuyện Vạn Thịnh Phát mua 100% dự án River City để biến thành siêu dự án Sai Gon Peninsula".

Ông Đạt khẳng định, phía đối tác cũng đã ứng trước một số tiền để đặt cọc trong thời gian các bên tiến hành nhiều thủ tục pháp lý liên quan, quá trình này sẽ mất khá nhiều thời gian. “Chúng tôi cũng đã thanh toán gần 70 tỷ đồng tiền đặc cọc khi ký kết hợp tác với An Gia và Creed Group, chi gần 700 tỷ đồng để thanh toán hợp đồng trước hạn cho khách hàng. Dự án này đang nằm trong chiến lược bán cho doanh nghiệp khác nhưng chính xác đó là đối tác nào thì chúng tôi chưa thể tiết lộ trong thời gian này", ông Đạt nói thêm.