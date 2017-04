Cột đồng hồ 35 tỷ ở Hạ Long: Phó Chủ tịch TP nói gì?

Cột đồng hồ cao 28m, trị giá hàng chục tỷ đồng.

Theo quan sát của PV, công trình cột đồng hồ tọa lạc tại vị trí đắc địa là đảo giao thông ngã 5 giữa các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tông và đường 25/4, phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long. Khu vực này có mật độ giao thông dày đặc vào giờ cao điểm.

Đây là một trong nhiều danh mục thuộc dự án Quy hoạch khu trung tâm cột đồng hồ (TP.Hạ Long) được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt. Công trình được xây dựng từ đầu năm 2017 trên nền cột đồng hồ Hòn Gai cũ và hoàn thành vào cuối tháng 3 vừa qua. Tổng chi phí xây dựng cột đồng hồ lên đến hàng chục tỷ đồng, được lấy từ nguồn ngân sách của TP.Hạ Long.

Ông Hoàng Quang Hải – Phó Chủ tịch UBND TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho biết: "Cột đồng hồ lấy ý tưởng từ quá trình hình thành than đá của tỉnh Quảng Ninh. Mẫu thiết kế cột đồng hồ mới do kiến trúc sư nổi tiếng Salvador thực hiện, sau khi đã vượt qua nhiều mẫu thiết kế khác. Toàn bộ tháp đồng hồ được xây dựng bằng những vật liệu đặc chủng từ đồng hồ, kính hai lớp, đài phun nước, hệ thống chiếu sáng… do chính kiến trúc sư này lựa chọn".

Theo thiết kế, phần khung cột đồng hồ được làm từ 18 tấn thép, bên ngoài được bọc bằng kính cường lực màu vàng, tổng thể cột đồng hồ cao 28m, được kết cấu bằng 53 khối lớn nhỏ, trên cùng là một máy đồng hồ hiển thị bằng kim. Ngụ ý khi thiết kế cột đồng hồ màu vàng là muốn mọi người hiểu rằng “thời gian là vàng”. Xung quanh cột đồng hồ lắp đặt 16 bảng đèn led hiển thị giờ của Việt Nam giúp người dân quan sát dễ dàng. Dưới chân là hệ thống hồ nước và 33 bậc đá để người dân có thể tới gần cột đồng hồ.

Sau khi cột đồng hồ “thời gian là vàng” hoàn thành và đưa vào sử dụng đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều của dư luận cũng như người dân địa phương. Một số người tỏ ra rất phấn chấn, bởi công trình này hứa hẹn sẽ là điểm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách tới tham quan Hạ Long. Song, nhiều ý kiến cho rằng, công trình này tốn 35 tỷ đồng không những quá lãng phí, mà còn làm mất đi ý nghĩa lịch sử, truyền thống của cột đồng hồ xưa bị phá bỏ để thay thế cột đồng hồ hào nhoáng.

Cột đồng hồ nhìn từ trên cao giống như "hòn non bộ".

Hệ thống đèn led hiển thị giờ.

Dưới chân cột đồng hồ là hệ thống hồ nước và hệ thống bậc đá.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về vấn đề này, ông Hải cho rằng: “Việc đầu tư này đã được thực hiện theo kế hoạch từng năm, về điều kiện vốn, ngân sách và các nguồn huy động. Không thể nói chỉ xây cột đồng hồ mà không thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội khác vì chúng tôi vẫn thực hiện đầy đủ. Với quy mô, chất liệu, thiết kế… đó thì phải là từng đấy tiền. Chưa thể nói là lãng phí nếu công trình chưa thi công xong, hoàn công, quyết toán, có khẳng định số tiền vượt mức quy định”.

Theo ông Hải, hiện chưa biết công trình cột đồng hồ mới xây dựng ở trung tâm thành phố có tổng mức đầu tư là 35 hay 42 tỷ đồng. “Đây là công trình đặc thù, có nhiều điều chỉnh nên việc công bố giá cụ thể sẽ được thực hiện sau khi công trình hoàn thành, quyết toán. Hơn nữa, công trình nào cũng có thiết kế, phê duyệt, có cơ quan thẩm quyền xem xét. Việc làm sai sẽ có thanh tra quyết toán, sai thì phải chịu trách nhiệm với đồng tiền thuế của dân”, ông Hải nói.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về việc này!

Lã Tiến