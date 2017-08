Cửa nào cho Galaxy Note 8 trước đối thủ 'nặng ký' iPhone 8?

Áp lực từ chính Samsung…

Samsung cho biết Galaxy S8 vẫn là một chiếc smartphone thành công của hãng nhờ doanh số cao hơn 15% so với Galaxy S7 năm ngoái. Kể từ khi ra mắt, trung bình mỗi ngày Samsung bán tới 278.000 máy.

Theo báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường Strategy Analytics, tính đến tháng 7/2017 đã có hơn 20 triệu máy S8 được tiêu thụ trên toàn cầu. Galaxy S8 được kỳ vọng sẽ giúp Samsung lấy lại vị thế sau scandal Note 7 phải thu hồi vào cuối năm ngoái. Khi mới xuất hiện, S8 được đánh giá rất cao nhờ thiết kế màn hình vô cực và khả năng chụp ảnh tốt.

Tuy S8 có doanh số tốt nhưng thống kê cho thấy mảng di động của Samsung chỉ đạt lợi nhuận 4.100 tỷ won - giảm so với 4.300 tỷ won cùng kỳ năm ngoái. Sau thời gian đầu bán tốt, hiện nay Galaxy S8 cũng đã có dấu hiệu chững lại và hãng di động Hàn Quốc đang cần một chiếc smartphone mới như Note 8 để kích cầu mùa mua sắm cuối năm.

Note 8 đã được chốt ngày ra mắt là 23/8 tới và sẽ chính thức bán ra vào 15/9. Đây là thói quen của Samsung trong 2 năm gần đây, khi sản phẩm thuộc Note series sẽ được giới thiệu trước iPhone của Apple và cũng lên kệ sớm hơn.

Tuy nhiên đây cũng là áp lực cho việc hoàn thiện và sản xuất sản phẩm khi thời gian dành cho Samsung sẽ ít hơn khoảng 1 tháng so với Apple. Còn nhớ sự vội vàng chính là yếu tố dẫn đến scandal cháy nổ của Note 7 năm ngoái và khiến Samsung hứng chịu vụ thiệt hại lớn nhất lịch sử.

Đâu là vũ khí bí mật của Note 8?

Theo hình ảnh mà Evan Blass mới hé lộ vài ngày trước, Note 8 sẽ kế thừa viền màn hình siêu mỏng của Galaxy S8. Thiết kế này giúp máy duy trì vẻ đẹp theo kiểu hiện đại, với màn hình lớn nhưng diện tích mặt trước được thu gọn. Tuy nhiên màn hình cong của dòng Note nhiều khả năng sẽ cong ít hơn, giúp cầm máy chặt hơn và nam tính hơn so với dòng Galaxy S.

Ngoài ra, việc duy trì viền màn hình siêu mỏng còn giúp Samsung tận dụng mức độ nhận diện thương hiệu của “màn hình vô cực Infinity Display” mà hãng đã bỏ rất nhiều tiền truyền thông quảng cáo kể từ khi ra mắt S8.

Một “vũ khí bí mật” khác sẽ xuất hiện trên Note 8 đó là camera kép, một tính năng sao chép từ đối thủ iPhone 7 Plus nhưng được nâng tầm chất lượng cao hơn nhờ phần cứng mạnh hơn. Cách mà Samsung làm với camera kép của Note 8 nhiều khả năng cũng giống với Apple: một ống kính có góc chuẩn, và một ống kính tele để zoom hoặc tạo hiệu ứng làm mờ hậu cảnh như máy ảnh DSLR chuyên nghiệp. Tiêu cự của ống kính này sẽ tương đương với mức zoom quang 3x so với ống kính thứ nhất (trong khi iPhone 7 Plus chỉ là 2x).

Thực tế sử dụng từ iPhone 7 Plus cho thấy tính hiệu quả của camera kép dạng này là rất cao. Bạn có thể dùng chúng để chụp những món ăn trên bàn, chụp chân dung cho đến chụp phong cảnh và kiến trúc. Nếu kế thừa thành công camera của S8 với chất lượng ảnh cực kỳ tốt, đặc biệt là khi chụp thiếu sáng thì Note 8 thực sự sẽ là một con “quái vật” chụp ảnh.

Sau hai thế hệ iPhone 6S và 7 không có nhiều đột phá, iPhone 8 sẽ là chiếc iPhone được làm mới nhiều nhất từ trước tới nay và camera kép sẽ là một trong những trọng tâm được Apple nhấn mạnh. Nếu thật sự Note 8 cũng có camera kép thì Samsung có thể tự tin trong việc cạnh tranh trực tiếp với iPhone 8 cũng như với các đối thủ khác.

Tuy nhiên, điểm đáng tiếc là Note 8 không được tích hợp công nghệ cảm biến vân tay dưới màn hình. Đây là điều giới công nghệ rất kỳ vọng và hứa hẹn sẽ là điểm nhấn đáng chú ý nhất để tạo dấu ấn cho Note 8 trong thời buổi các smartphone đều na ná nhau. Cảm biến vân tay của Note 8 cũng nằm sau lưng máy như Galaxy S8 dù thiết kế này không được nhiều người đánh giá cao.

May cho Note 8 là iPhone 8 cũng nhiều khả năng không kịp tích hợp tính năng này. Nhưng cảm biến vân tay đặt ở nút nguồn theo một số dự đoán từ hình ảnh rò rỉ, chắc chắn sẽ tiện lợi hơn nhiều so với việc phải dò dẫm tìm vị trí cảm biến sau lưng máy.

Cấu hình của Note 8 chắc chắn sẽ được nâng cấp nhưng điều này không tạo nhiều dấu ấn bởi hiệu năng của các flagship giờ khá đồng đều. Phiên bản Note 8 bán ra tại Hoa Kỳ sẽ sử dụng CPU Qualcomm Snapdragon 835, còn các thị trường còn lại là Exynos 8895. Máy được trang bị 6GB RAM, ROM 64GB và có khe cắm thẻ microSD. Note 8 cũng được trang bị khả năng chống nước chuẩn IP68.

Note 8 là dòng sản phẩm có một đối tượng người dùng trung thành nhờ cây bút đặc biệt của nó. Sau sự cố với Note 7, kỳ vọng của nhóm đối tượng này nói riêng và người dùng nói chung vào một thế hệ Note mới với nhiều cải tiến là rất cao. Với những điểm nhấn như camera kép và thiết kế viền màn hình siêu mỏng, Note 8 hứa hẹn sẽ có khả năng cạnh tranh sòng phẳng với iPhone 8 nếu như những tin đồn của cả hai gần đây là chính xác. Tuy nhiên dự đoán vẫn chỉ là dự đoán, tất cả hãy chờ thị trường trả lời.

Ngọc Quang