Cuộc sống luôn cần những khuôn khổ và kỷ luật

Mấy ngày hôm nay, dư luận quan tâm rất nhiều đến chuyện cô giáo quá hà khắc với học sinh khiến phụ huynh phải lên tiếng. Thậm chí, họ sẵn sàng “tố” giáo viên đó lên mạng xã hội.

Ngay sau khi đọc những lời lẽ của phụ huynh học sinh dành “tặng” giáo viên, thầy Trịnh Quỳnh (dạy bộ môn Ngữ Văn của trường THPT Lương Thế Vinh, Nam Định) đã có một cái nhìn khách quan về tính kỷ luật.

Thầy Trịnh Quỳnh viết: “Với nhiều em học sinh việc tuân thủ những nội quy của trường của lớp một cách nghiêm túc là một điều khó khăn. Nhiều em học sinh cá tính, muốn tạo sự khác biệt không thích sống theo một khuôn khổ do người khác đặt ra hoặc thách thức, đối đầu. Đó có thể do sự bất đồng quan niệm sống của từng cá nhân, lối sống cá nhân chưa dung hòa với lối sống tập thể. Nhiều em đề cao lối sống tự do, coi những việc như phải mặc đồng phục, đi đúng giờ, nghiêm túc nghe giảng là điều vặt vãnh có cũng được không có cũng không sao. Có những em coi mục đích học tập chưa phải là trên hết mải mê rong chơi mới là cách trải nghiệm những điều thú vị của tuổi thanh xuân.

Nhưng các em biết không, những điều vặt vãnh đó rất quan trọng. Em có chấp nhận dừng xe nếu người công an giao thông không mặc đồng phục, em nghĩ sao nếu người bác sĩ không mặc áo blouse trắng, em có biết một người lính họ tự hào như thế nào với màu áo của họ... Hoàn cảnh như thế nào chúng ta phải biến đổi để phù hợp với cuộc sống hiện tại. Bởi, mọi con đường đều bắt đầu từ một bước chân, kiến thức người giáo viên có thể truyền tải được tới các em, nhưng kỹ năng và nhất là thái độ các em phải tự rèn luyện và điều chỉnh, có những chuyện nhỏ nhặt đừng để người khác nhắc nhở nhiều lần”.

Thầy Trịnh Quỳnh cũng khẳng định, cuộc sống không kỷ luật chúng ta bằng đòn roi, bằng những bản kiểm điểm. Mà cuộc sống kỷ luật chúng ta khắc nghiệt hơn nhiều. Khi một xã hội mà mỗi người đều tuân thủ pháp luật thì đó là một xã hội văn minh, một ngôi trường kỷ luật thì đó một ngôi trường tuyệt vời cho nhân cách phát triển.

Đôi khi ngày hôm nay chúng ta hậm hực vì bị kỷ luật trước những lỗi lầm, mệt mỏi với việc học suốt những ngày tháng nhưng có thể sau này chúng ta sẽ phải cảm ơn vì những điều đó. Cha mẹ có thể phải đến trường nhận trách nhiệm trước những bản kiểm điểm của con 3 lần 1 năm nhưng không thể theo con cái cả cuộc đời.

Cuộc sống không kỷ luật chúng ta bằng đòn roi (Ảnh minh họa)

“Với phụ huynh, trong mắt họ con cái luôn là cành vàng lá ngọc để được nâng niu, còn với giáo viên kỷ luật luôn là cứu cánh để xử lý những học sinh không tuân thủ nội quy. Mỗi người mẹ chỉ có một đứa con, còn một giáo viên có hàng chục đứa con để nâng niu như thế nói thế nào để trẻ nghe lời là một việc khó.

Đầu năm, đầu khối bao giờ cũng vậy là giai đoạn làm quen, giáo viên thường cố gắng tỏ ra cái uy của mình để học sinh sợ, để lớp học đi vào nền nếp. Giáo viên nào cũng muốn học sinh phải nghe lời, giáo viên nào cũng muốn sự đối thoại giữa nhà trường và gia đình. Giáo dục luôn cần sự kỷ luật nhưng kỷ luật ở mức độ nào thì đủ. Kỷ luật không có chỗ cho hoàn cảnh, lý do, không có chỗ cho chia sẻ, lắng nghe, đồng cảm”, thầy Trịnh Quỳnh chia sẻ.

Trao đổi thêm với PV báo điện tử Người Đưa Tin, thầy Trịnh Quỳnh cho rằng: “Tôi rất mong muốn các em học sinh hiểu được kỷ luật là điều cần thiết, mỗi người cần sống có khuôn khổ. Và với giáo viên, cần phải biết uốn nắn học sinh thay vì chỉ biết kỷ luật học sinh của mình. Giáo viên nghiêm khắc là cần thiết nhưng cũng phải thấu hiểu, lắng nghe và tôn trọng cá tính của mỗi học sinh”.

Mục đích của giáo viên, phụ huynh và học sinh đôi khi không giống nhau nên có thể giao tiếp không hiệu quả, thiếu sự lắng nghe. Quan điểm giáo dục mỗi người mỗi khác, có người coi trọng kết quả, có người coi trọng quá trình, có người coi trọng thái độ sống. Vì thế, nhà trường và phụ huynh cần có mối quan hệ chặt chẽ và bền vững thì người học sinh mới được hưởng lợi từ hoạt động giáo dục, nhân cách và trí tuệ học sinh mới được rèn luyện và phát triển.