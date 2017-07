Cuộc sống thảm hại của các nghi phạm IS bị giam tại Iraq

Hãng thông tấn AP cho hay, hàng trăm người bị bắt giữ do nghi là phần tử khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hiện đang phải sống trong điều kiện tồi tệ. Phóng viên của hãng AP đã phát hiện ra sự thật này, sau khi thăm một nhà tù ở phía Nam của thành phố Mosul, Iraq, nơi vừa được tuyên bố giải phóng hoàn toàn khỏi IS.

Điều kiện sống tệ hại của những nghi phạm IS tại Mosul.

Theo đó, hơn 370 nghi phạm IS đang bị giam ở nhà tù trên. Trong suốt 3 tháng vừa qua, nhà tù này đã nhận giữ 1.150 người, nhưng hơn một nửa số đó đã được chuyển tới Thủ đô Baghdad của Iraq để điều tra.

Trong một đoạn video được quay lại bởi phóng viên hãng AP cho thấy, chỉ ở trong một căn phòng nhỏ mà có tới hàng trăm người ngồi nằm la liệt vẫn không đủ chỗ. Nhân viên nhà tù cho biết, nhiều nghi phạm đã mắc các bệnh về da và gặp các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác do điều kiện thiếu thốn ở đây.

Hiện tại, nhà tù trên không được cấp điện trong phần lớn thời gian và thiếu các bộ phận thông gió và cửa sổ.

Phòng giam chật chội của các nghi phạm IS.

Trước đó, lực lượng quân đội Iraq đã bị chỉ trích nặng nề vì ngược đãi những chiến binh bị nghi là tay súng IS. Trong suốt thời gian 8 tháng diễn ra chiến dịch tái chiếm Mosul của quân Chính phủ Iraq, truyền thông địa phương đã nhiều lần đưa tin về các vụ hành quyết, tra tấn và hãm hiếp tù nhân.

Tuần trước, trong một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy, nhiều lính Iraq mặc quân phục đã đánh đập, thậm chí giết những nghi phạm IS.

Tuy nhiên, những người chịu thiệt hại nặng nề nhất sau khi Mosul được giải phóng không ai khác chính là những người dân thường. Theo Liên Hợp Quốc, hơn 8.000 người đã thiệt mạng hay bị thương, cùng với đó là khoảng 915.000 buộc phải rời bỏ quê hương đi nơi khác tìm chỗ trú ẩn.

Nhiều dân thường đã chết dưới bàn tay IS do bị hành quyết hoặc phải đứng ra làm lá chắn sống cho tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan này.

Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu, hiện đang hỗ trợ quân đội Iraq, cũng bị các nhóm hoạt động nhân quyền cáo buộc đã thực hiện quá nhiều các cuộc không kích không cần thiết và không thể bảo vệ mạng sống của thường dân.

Danh Tuyên