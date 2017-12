Cuộc thi sắc đẹp 2017: Kẻ được “tung hoa” người bị “ném đá”

Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ

Ngày 27/11 vừa qua đêm thi chung kết Hoa hậu Hoàn vũ đã khép lại với phần thắng thuộc về người đẹp Nam Phi Demi-Leigh Nel-Peters. Suốt cuộc thi, cô được BGK đánh giá là thí sinh tài sắc vẹn toàn, bởi hình thể cũng như phần thi ứng xử của mình.

Demi-Leigh Nel-Peters đăng quang cuộc thi nhan sắc Hoa hậu Hoàn vũ 2017.

Khoảnh khắc đăng quang của Tân Hoa hậu Hoàn vũ 2017.

Nhan sắc của Demi-Leigh Nel-Peters được số đông khán giả đánh giá là xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ năm 2017. Cô vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh và là đại diện thứ hai của quốc gia này giành được vương miện Hoa hậu Hoàn vũ.

Miss World – Hoa hậu Thế giới

Hoa hậu Thế giới 2017 được xem là cuộc thi sáng giá nhất của mùa thi sắc đẹp năm nay, bởi sự công bằng cũng như cách thức tổ chức cuộc thi từ BTC. Năm nay, phần thắng thuộc về người đẹp đến từ quốc gia Ấn Độ - Manushi Chilla. Tân Hoa hậu Thế giới Manushi Chhilla chỉ mới 20 tuổi và sở hữu chiều cao 1,75m.

Nhan sắc hút hồn của Hoa hậu Thế giới. Hoa hậu Thế giới được đánh giá là một trong những cuộc thi nhan sắc danh giá nhất hành tinh.

Cô nàng ghi điểm bởi vẻ đẹp rạng ngời, cuốn hút khó cưỡng với đôi mắt to tròn, sống mũi thẳng, má lúm đồng tiền duyên dáng, chiếc cằm chẻ quyến rũ và làn da mịn màng.

Miss International – Hoa hậu Quốc tế

Năm nay, Người đẹp đến từ Indonesia - Kevin Lilliana soán ngôi vị cao nhất. Ngay từ đầu, cô đã được các chuyên trang về sắc đẹp đánh giá cao, bởi sở hữu giọng nói ngọt ngào cùng gương mặt xinh đẹp và thân hình thon gọn. Kevin Lilliana được đông đảo khán giả khen ngợi và cho rằng, cô rất xứng đáng với danh hiệu này.

Kevin Lilliana sở hữu vóc dáng thon gọn cùng nụ cười tỏa sáng.

Kevin Lilliana sinh năm 1996 cùng số đo ba vòng 82-64-82. Cô hiện là sinh viên chuyên ngành thiết kế nội thất tại đại học Maranatha Christian ở thành phố Bandung.

Miss Earth – Hoa hậu Trái đất

Chung kết Miss Earth 2017 diễn ra tại Philippines đã kết thúc với chiến thắng thuộc về đại diện nước chủ nhà - Karen Ibasco. Đây cũng là Tân Hoa hậu bị “ném đá” nhiều nhất năm 2017. Cô được đánh giá cao về tri thức, bởi câu trả lời ứng xử thông minh. Thế nhưng, sau khi đăng quang, người đẹp Philipines không được số đông ủng hộ về nhan sắc. Khi chụp cận cảnh, gương mặt của Tân Hoa hậu Trái đất lộ ra làn da xạm, rỗ và trông già hơn độ tuổi 26. Chưa dừng lại, khi đứng bên các Á hậu, Karen Ibasco trông mờ nhạt và kém sắc hơn hẳn.

Vẻ già nua so với tuổi 26 của Tân Hoa hậu Trái đất 2017.

Trước những bình luận chỉ trích, Karen Ibasco chia sẻ trên trang cá nhân: “Có nói gì đi nữa cũng không thể thay đổi được sự thật, tôi là người chiến thắng. Tôi không lấy vương miện cho bản thân mình, đây là vương miện của Philippines. Đây là cuộc chiến của tất cả chúng tôi”.

Karen Ibasco 26 tuổi, sở hữu chiều cao 1,70m, số đo ba vòng 84-61-91cm. Cô là một nhà vật lý học và là Giáo sư tại đại học Santo Tomas, ở Manila (Philippines).

Miss Globe - Hoa hậu Hoàn cầu

Tại Miss Globe 2017, người đẹp Việt Nam – Khánh Ngân đăng quang ngôi vị cao nhất. Trong suốt hành trình tham gia cuộc thi, Khánh Ngân luôn được BTC đánh giá cao về sự thân thiện và rạng rỡ, cũng như tác phong linh hoạt, năng động, không ngại khổ khi tham gia vào các hoạt động.

Khánh Ngân xúc động khi được sướng tên trong cuộc thi dành cho sắc đẹp.

Khánh Ngân sinh năm 1994, cao 1,71m, số đo ba vòng rất gợi cảm 85-62-92. Cô là Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 và từng lọt vào Top 15 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2015.

Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia

Cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2017 (Miss Supranational) diễn ra tại Ba Lan với ngôi vị cao nhất thuộc về Jenny Kim – Người đẹp đến từ xứ sở Kim Chi.

Tuy nhiên, ngoại hình của Miss Supranational 2017 lại gây ra nhiều ý kiến tranh cãi vì đường nét trên gương mặt không được cân đối khiến cô già nua so với độ tuổi 23. Điểm khiến Jenny Kim kém xinh dễ nhận thấy nhất chính là phần mũi khá to so với gương mặt.

Tân Hoa hậu Siêu quốc gia bị đánh giá là kém sắc.

Cô sở hữu chiều cao 1,73m và đang là sinh viên hai chuyên ngành: Văn học và Ngôn ngữ Anh tại trường đại học Ewha Womans. Ngoài ra, Jenny Kim còn là người mẫu chuyên nghiệp.

Miss Ocean – Hoa hậu Đại dương

Cuộc thi Hoa hậu Đại dương do Việt Nam tổ chức. Kết thúc cuộc thi thí sinh Lê Âu Ngân Anh giành ngôi vị cao nhất. Và từ đây, cô cũng trở thành đề tài bàn tán không ngớt trên khắp các diễn đàn. Đa số cư dân mạng cho rằng, nhan sắc của cô không xứng đáng, khả năng ứng xử cũng kém.

Tin tức về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ của Lê Âu Ngân Anh cũng xuất hiện tràn lan khắp nơi. Cô bị nhiều người đánh giá là sở hữu thân hình tròn, cơ thể thiếu săn chắc cùng đôi môi không đạt chuẩn.

Lê Âu Ngân Anh khi đăng quang.

Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế

Maria Jose Lora - Người đẹp Peru đã vượt qua 76 thí sinh khác để đăng quang Miss Grand International 2017.

Theo đánh giá của các chuyên gia sắc đẹp và người hâm mộ thì lợi thế về gương mặt xinh đẹp, 3 vòng nóng bỏng, quyến rũ cùng thần thái tự tin, chính là thế mạnh giúp Maria Jose Lora đăng quang Miss Grand International 2017. Trong đêm chung kết, ngoài khả năng catwalk tốt, người đẹp 27 tuổi còn thuyết phục khán giả bởi phần thi ứng xử thông minh, trôi chảy. Maria Jose Lora năm nay 27 tuổi, cao 1,8m cùng số đo ba vòng là 85-60-87cm.

Vẻ đẹp đầy quyến rũ của Người đẹp Peru.

Hoàng Vũ