Cưỡng hiếp bạn gái bất thành, 'yêu râu xanh' lộ diện tên cướp

Ngày 14/7, tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên – Huế, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Minh Sơn (21 tuổi), trú tại tổ 3, phường Thuỷ Dương, TX.Hương Thuỷ về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, do quen biết trên mạng xã hội Facebook, Trần Minh Sơn đã rủ bạn gái đi chơi tại bãi biển Thuận An, thuộc thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, đến khuya mới ra về.

Đối tượng Trần Minh Sơn tại cơ quan công an.

Sau đó, Sơn chở người bạn gái đến khu vực vắng người qua lại, rồi lợi dụng đêm tối để thực hiện hành vi cưỡng hiếp.

Tuy nhiên, khi bị cô gái chống trả quyết liệt, hắn đã tấn công nạn nhân cướp lấy điện thoại Iphone 6, rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an TX.Hương Thuỷ đã vào cuộc tiến hành điều tra làm rõ và bắt khẩn cấp đối tượng Trần Minh Sơn.

Tại cơ quan Công an, hắn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Công Định