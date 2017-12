Cướp tài sản người đi đường, một nhân viên quán lẩu bị bắt

Ngày 7/12, theo Công an quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, đơn vị này đã có quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Kim Chinh (SN 1999), ngụ tỉnh Quảng Nam về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 1/12, chị Nguyễn Thị Phương Th. trình báo với Công an phường An Hải Đông, quận Sơn Trà về việc bị cướp giật khi đang đi trên đường Ngô Quyền. Công an quận Sơn Trà vào cuộc xác minh, điều tra. Qua sàng lọc, công an xác định, Chinh là đối tượng đã gây ra vụ án.

Đối tượng Chinh tại cơ quan điều tra

Lúc này, Chinh đang làm nhân viên tại một quán lẩu ở TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 14h ngày 6/12, Công an quận Sơn Trà phối hợp Công an phường Vĩnh Điện, TX.Điện Bàn kiểm tra hành chính chỗ ở của Chinh. Kết quả, cơ quan chức năng phát hiện chiếc điện thoại và chiếc thẻ ATM mà chị Ph. đã bị cướp.

Qua làm việc, Chinh thừa nhận đã gây ra vụ cướp giật đối với chị Th. Ngoài ra, đối tượng còn khai vài ngày trước đó gây ra một vụ cướp khác, nạn nhân là người Trung Quốc. Tài sản chiếm được là chiếc điện thoại Iphone, 200 nhân dân tệ và 2 triệu đồng…