Đã có thông tin về chủ nhân giải jackpot đầu năm của Vietlott

Tại kỳ quay số mở thưởng sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 ngày 01/01/2017 xác định 01 vé trúng giải Jackpot. Vé trúng thưởng Jackpot có bộ số ‎09-18-24-33-36-39 được phát hành ngày 30/12/2016. Trị giá giải Jackpot là 48.794.185.000 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật). Điểm bán hàng phát hành vé trúng giải Jackpot: Số 346 Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh (thuộc Đại lý Maxtoto).

Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, người sở hữu vé trúng thưởng khi đến nhận giải thưởng sẽ thực hiện nộp thuế theo quy định hiện hành.

Cũng tại kỳ quay số mở thưởng số 72, Vietlott cũng xác định được 159 giải nhất, trị giá 10.000.000 đồng; 6.287 giải nhì với 300.000 đồng mỗi giải và 93.921 giải ba với 30.000 đồng một giải.

Khách hàng trúng các hạng giải: nhất, nhì và ba đến trực tiếp các điểm bán hàng của Vietlott để làm thủ tục nhận giải. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

Trước đó, Vietlott cũng đã hoàn tất trả thưởng cho hai người chơi may mắn cùng trúng giải Vietlott trị giá gần 160 tỷ đồng.

Như vậy, trong ngày đầu tiên năm mới 2017, sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 do Vietlott phát hành đã mang lại sự may mắn cho người chơi. Trước đó, Vietlott đã thực hiện trao thưởng tất cả 08 giải Jackpot (tại 7 kỳ quay số mở thưởng) cho các khách hàng may mắn trúng thưởng.

Sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 do Vietlott phát hành đảm bảo quyền lợi người chơi khi tỷ lệ trả thưởng chiếm 55% doanh thu bán vé, nguồn quỹ trả thưởng luôn được hạch toán và theo dõi riêng để sẵn sàng trả thưởng khi có khách hàng trúng thưởng.

Ví dụ: 100 đồng doanh thu bán vé luôn dành 55 đồng để trả thưởng, 20,9 đồng nộp thuế GTGT và TTĐB, 8 đồng hoa hồng đại lý. Phần còn lại sau khi trừ chi phí, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%, trích lập các quỹ theo luật định, toàn bộ lợi nhuận còn lại của Vietlott nộp vào ngân sách các địa phương. Ngân sách địa phương được hưởng 100% các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán của Vietlott.

Đ.Huệ