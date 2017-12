Đà Nẵng: Doanh nghiệp dùng thủ đoạn bôi nhọ lãnh đạo?

Trong khuôn khổ của kỳ họp thứ 6 HĐND TP.Đà Nẵng diễn ra từ ngày 5 - 7/12, các đại biểu HĐND đã thảo luận, chất vấn nhiều vấn đề "nóng" gây bức xúc trong dư luận như ô nhiễm môi trường, tổ chức cán bộ, tinh giản biên chế, bạo hành trẻ em, an ninh trật tự…

Đại biểu Huỳnh Minh Chức khiến kỳ họp trở nên "nóng" khi nhắc lại chương trình "thành phố 4 an" mà Đà Nẵng đang triển khai. Theo đại biểu này, tình trạng vi phạm pháp luật, tội phạm ma túy gia tăng khiến người dân lo lắng. Phải chăng an ninh trật tự có dấu hiệu đi xuống, xuất hiện nhiều loại tội phạm mới.

Đại biểu Chức cũng cho rằng, không để kéo dài các kiến nghị, bức xúc của cử tri. Kiên quyết xử lý những dự án không khả thi. Triệt tiêu không để lợi ích nhóm, doanh nghiệp có chỗ thao túng... Có những đối tượng nhắm đến những lãnh đạo cao nhất của thành phố để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm. Hành vi này cần phải được xử lý.

Kỳ họp HĐND Đà Nẵng bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng.

Theo đại biểu Chức, cần phải có biện pháp bảo vệ những đồng chí lãnh đạo nào làm việc nghiêm túc, chính trực, không đánh đổi quyền lợi của thành phố vào tay doanh nghiệp.

Trước đó, theo ban Pháp chế HĐND Đà Nẵng, trong năm 2017, Đà Nẵng phát hiện khởi tố 158 vụ mua bán ma túy với hơn 47kg, tăng gấp 10 lần so với năm 2016. Tội phạm giết người xảy ra 15 vụ, tăng 6 vụ so với năm 2016 và tội phạm xâm hại tình dục trẻ em xảy ra 10 vụ, tăng 4 vụ. Cũng trong năm 2017 có 62 người chết, 73 người bị thương do tai nạn giao thông.

Về lĩnh vực giáo dục, một số đại biểu cũng nhắc đến vấn đề bạo hành trẻ em, bạo lực học đường đang xảy ra thời gian qua trên cả nước. Các đại biểu đề nghị Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo có biện pháp kiểm tra, giám sát các trường mầm non và cơ sở nuôi dạy trẻ.

Đại biểu Huỳnh Minh Chức phát biểu.

Ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND thành phố cho rằng, Đà Nẵng đang hướng đến thành phố đáng sống nên không thể chấp nhận xảy ra bạo hành trẻ em. Sở Giáo dục và Đào tạo phải đi kiểm tra, xử lý nghiêm các trường, cơ sở giáo dục mầm non không đảm bảo quy định.

Trong sáng 7/12, vấn đề xây dựng nhà văn hóa Đà Nẵng cũng được quan tâm. Theo các đại biểu, việc thành phố bỏ ra vài trăm tỷ hay chọn một khu đất để xây dựng công trình này không khó. Tuy nhiên, phải xem xét sao cho hợp lý, tránh lãng phí. Bởi hiện tại Đà Nẵng cũng có nhiều công trình tượng tự như cung Tiên Sơn, trung tâm triễn lãm...