Đà Nẵng: Hoảng hồn khi cá sấu xuất hiện giữa khu chợ

Ngày 5/12, trên nhiều trang mạng xã hội tại TP.Đà Nẵng loan tin một con cá sấu lớn tự do bò lại gần chợ Túy Loan, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang. Thông tin kèm hình con cá sấu lớn đã khiến dư luận xôn xao, nhiều người dân tỏ vẻ kinh sợ.

Con cá sấu xuất hiện ở Đà Nẵng.

Những hình ảnh này thể hiện, con cá sấu (bị buộc miệng) lớn dài hơn 1m đang hung hăng ngoái trước nhìn sau. Cũng theo những thông tin đăng tải, sự việc khiến nhiều người tại khu vực này được một phen hết hồn.

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch UBND xã Hòa Phong xác nhận, sự xuất hiện của con cá sấu trên địa bàn khiến nhiều người dân xôn xao, lo lắng. Ngay khi nhận được thông tin này, chính quyền xã Hòa Phong cũng đã báo lên cơ quan chức năng khẩn trương xác minh.

Chính quyền địa phương khẳng định một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội là chưa đúng.

"Không phải con cá sấu tự do bò lên chợ Túy Loan. Nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội là chưa đúng khiến người dân lo lắng. Cụ thể, một người dân chở con cá sấu trên xe tải tới khu vực chợ Túy Loan để bán vào trưa nay (5/12). Thấy cá sấu nên ai cũng hiếu kỳ đổ tới xem. Công an huyện Hòa Vang cũng đã tới xác minh. Theo báo cáo của họ thì con cá sấu được chủ nuôi đem tới bán, có giấy tờ hợp pháp. Tuy nhiên, việc buôn bán như thế khiến người dân tập trung, mất an ninh trật tự nên công an đề nghị chủ nuôi đưa về lại", bà Vân nói rõ.