Đà Nẵng quyết định 'phủ sóng' camera giám sát trên bán đảo Sơn Trà

Ngày 29/7, theo văn phòng UBND TP.Đà Nẵng, chính quyền thành phố đã thống nhất chủ trương đề nghị của sở Kế hoạch và Đầu tư về lắp đặt hệ thống camera giám sát, trên một số tuyến đường ở bán đảo Sơn Trà. Việc này là một phần của Dự án Hệ thống camera giám sát an ninh, giao thông, trật tự trên địa bàn thành phố.

Đỉnh Bàn Cờ trên bán đảo Sơn Trà.

UBND TP.Đà Nẵng cũng giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát cụ thể số lượng, đồng thời tiến hành lắp đặt thí điểm tại một số vị trí cần thiết theo kiến nghị của sở Kế hoạch và Đầu tư; gửi sở Thông tin và Truyền thông xem xét, có ý kiến trước khi tổng hợp, đề xuất UBND thành phố quyết định phương án và kinh phí đầu tư.

Việc này sẽ được UBND quận Sơn Trà chủ trì, phối hợp với sở Du lịch triển khai vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nguồn vốn cho việc đầu tư hệ thống camera giám sát trên bán đảo Sơn Trà. Ngoài ra, sở Du lịch phải phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng quy chế quản lý du khách tham quan bán đảo Sơn Trà để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy rừng… báo cáo UBND TP.Đà Nẵng xem xét, quyết định.

Được biết, TP.Đà Nẵng chủ trương phủ sóng hệ thống camera an ninh trên toàn thành phố. Riêng quận Hải Châu đã lắp đặt được 16.000 camera an ninh từ nguồn xã hội hóa. Ông Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu cho biết, từ ngày lắp camera, an ninh trên địa bàn được cải thiện đáng kể, hiện tượng trộm cắp ở các khu dân cư giảm.

Huy Cường - Nhâm Thân