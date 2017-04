Đặc nhiệm bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển, tiêu thụ xe gian

Ngày 6/4, đội Hình sự đặc nhiệm hướng Nam, thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, cho biết đã bàn giao Phùng Minh Hưng (35 tuổi, quận 5, TP.HCM) và Đinh Văn Bé Tư (48 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) cho Công an quận 8 để tiếp tục điều tra mở rộng về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hưng và Tư tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 20h, ngày 4/4, trên đường tuần tra địa bàn quận 8, đội Hình sự đặc nhiệm hướng Nam phát hiện một thanh niên có biểu hiện khả nghi. Tổ tuần tra yêu cầu người này dừng xe kiểm tra và mời về trụ sở công an làm rõ.

Tại đây, bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ tuần tra buộc người thanh niên này phải cúi đầu thừa nhận đã thực hiện 4 vụ tiêu thụ xe gian trước đó. Nam thanh niên này khai tên Phùng Minh Hưng, từng có một tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hưng khai y và Đinh Văn Bé Tư móc nối với nhau tìm nguồn tiêu thụ số xe gian để có tiền tiêu xài. Số xe này chủ yếu từ các quận Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp.

Tang vật của vụ việc gồm 3 xe máy (1 Honda Airblade, 1 xe Honda Dylan, 1 xe Wave), 3 điện thoại và khoảng 20 triệu đồng tiền mặt.

Đối tượng Tư cũng từng có tiền án tổ chức mại dâm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tô Hương Sen