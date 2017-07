Đắk Lắk: 445 cây cà phê sắp cho thu hoạch bị 10 đối tượng chặt phá

Sáng 24/7, Đại tá Hà Khắc Nghinh, Trưởng Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ việc phá hoại 445 cây cà phê của người dân diễn ra tại khối 8, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar.

Theo thông tin ban đầu, sáng 20/7, anh Nguyễn Văn Minh (SN 1978, ngụ tổ dân phố 7, thị trấn Quảng Phú) nhận được điện thoại của người hàng xóm làm rẫy kế bên báo tin rẫy cà phê của gia đình ở tổ dân phố 8, bị nhiều đối tượng lạ đến chặt phá cà phê.

445 cây cà phê của anh Minh bị các đối tượng đến chặt phá.

Lúc này, anh Minh vội vàng chạy đến rẫy thì phát hiện 10 thanh niên lạ mặt đang chặt phá cà phê của mình nên yêu cầu nhóm người dừng lại, đồng thời trình báo cơ quan công an. Tại đây, nhóm người này cho biết, bà Trần Thị Ngọ ngụ thị trấn Quảng Phú đã thuê họ đến để chặt phá rẫy cà phê của anh Minh.

Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an huyện Cư M’gar đã có mặt để khám nghiệm hiện trường. Đồng thời, lực lượng chức năng mời những đối tượng chặt phá rẫy cà phê của ông Minh về làm việc.

Qua điều tra ban đầu, rẫy cà phê của anh Minh đã bị các đối tượng lạ mặt chặt phá 445 cây, trong đó 442 cây trồng năm 1998, 3 cây trồng năm 2014.

Được biết, rẫy cà phê trên, anh Minh vừa mua lại của ông Hoàng Xuân Lục, chồng bà Ngọ vào ngày 10/7/2017 với giá 408 triệu đồng. Trước đó năm 2016, ông Lục và bà Ngọ đã ly hôn. Ông Lục được phân chia tài sản và sở hữu mảnh đất trên. Đến tháng 7/2017, ông Lục bán lại cho anh Minh.

Chia sẻ với PV, ông Minh xót xa nói: “Do diện tích đất trên chưa được chính quyền cấp sổ đỏ. Thế nên, trong quá trình mua bán, ông Lục có viết giấy tay bán cho tôi 5.600m2 tại lô 27. Khi vụ việc xảy ra, tôi hỏi nhóm thanh niên chặt phá cà phê thì họ nói được bà Ngọ thuê 170.000 đồng/ngày để chặt cà phê, chuyển sang trồng cây khác. Trước khi làm, bà Ngọ còn cầm dao chặt mẫu 3 cây để hướng dẫn nhóm thanh niên làm”.

Trước sự việc xảy ra, PV báo Người Đưa Tin đã liên hệ với bà Ngọ để ghi nhận thông tin. Tuy nhiên lúc này, bà Ngọ không có ở nhà. PV đã gọi điện thoại nhiều cuộc nhưng không liên hệ được.

Số cà phê sắp cho thu hoạch bị chặt phá.

Tiếp đó, PV đã liên hệ qua điện thoại với ông Lục và được người này cho biết: “Hiện, tôi đang bận nên không thể tiếp xúc được. Sau khi ly hôn, bà Ngọ đã viết giấy thỏa thuận diện tích đất cà phê ở lô 27 là của tôi. Do đó, tôi đã bán lại cho anh Minh. Đất tôi đã bán nên vụ việc xảy ra là giữa anh Minh và bà Ngọ tôi không liên quan”.

Trao đổi với PV, Trưởng Công an huyện Cư M’gar cho biết thêm: “Cơ quan điều tra Công an huyện Cư M’gar xác định vườn cà phê của anh Minh là do bà Trần Thị Ngọ thuê người đến chặt phá. Nguyên nhân xảy ra vụ việc hiện đang được xác minh, làm rõ”.

Mai Cường