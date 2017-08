Ngày 18/8, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Doãn Khải (SN 1998), trú tại xóm 3A, xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An về tội Giết người.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cũng quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng Nguyễn Đình Hải (SN 1981, anh họ Khải), trú xã Hưng Yên Bắc về tội Che giấu tội phạm; đồng thời thay đổi quyết định khởi tố bị can Nguyễn Doãn Lan (SN 1985, anh trai Khải) từ tội Giết người sang Che giấu tội phạm.

Đối tượng Lan tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 31/7, Khải một mình đi đến nhà văn hóa xóm để xem các cháu thiếu nhi tập nghi thức đội. Tại đây, Khải trêu một người trong xóm, lúc này, anh Nguyễn Tú H. (SN 1985) thấy vậy nên ngăn cản.

Trong quá trình lời qua tiếng lại, anh H. bất ngờ đấm vào mặt Khải dẫn đến 2 người xảy ra ẩu đả. Sau đó, được một số người tới can ngăn nên Khải bỏ về nhà.

Cảm thấy ấm ức, Khải đã vào bếp lấy 1 con dao bấm bỏ vào trong túi. Lúc này, Lan bước ra thấy em trai có biểu hiện bất thường nên gặng hỏi; khi biết được sự việc, Lan cùng với Khải quay lại nhà văn hóa để gặp anh H.

Khi đến nơi, thấy anh H. đang quay xe trở về nên Khải đi tới chặn đầu, 2 người tiếp tục xảy ra xô xát. Trong lúc ẩu đả, Khải rút con dao bấm đâm một nhát khiến anh H. gục tại chỗ. Sau đó, 2 anh em Khải rủ nhau ra về. Khi đến gần nhà, hắn vứt dao vào trong vườn, rồi về tắm rửa và lên giường ngủ.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Đến hơn 23h cùng ngày, Nguyễn Đình Hải đi xe máy đến thông báo nạn nhân H. đã tử vong cho anh em Khải. Nghe vậy, Lan nói với Khải để mình chịu tội thay cho em. Sau khi bàn bạc xong, Hải chở Lan đến cơ quan công an xin đầu thú.

Trước những chứng cứ ban đầu, CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Doãn Lan để điều tra về hành vi giết người.

Tuy nhiên, trong quá trình lấy lời khai của Lan, các điều tra viên đã nhận thấy có nhiều dấu hiệu nghi ngờ nên đã lật lại hồ sơ vụ án, đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ và xác định Nguyễn Doãn Khải mới là hung thủ thực sự.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng vụ việc.