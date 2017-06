Vụ bác sĩ Hoàng Công Lương bị bắt: Cộng đồng mạng lên tiếng

Những ngày gần đây, thông tin về vụ việc bác sĩ Hoàng Công Lương công tác tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình bị cơ quan công an bắt giữ vì liên quan đến sự cố y khoa, khiến 8 bệnh nhân tử vong trong khi đang chạy thận nhân tạo vào sáng 29/5 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận.

Gương mặt người bác sĩ hiền lành, tuổi đời trẻ trung bị khởi tố bắt giam ngày 22/6 vừa qua khiến cho nhiều đồng nghiệp của anh xót thương. Ai cũng hiểu, sự cố y khoa lớn gây ra cái chết của 8 bệnh nhân là khủng khiếp, nhưng quanh việc bắt tạm giam bác sĩ Lương để điều tra, còn nhiều điều cần phải bàn.

Trước quyết định này, hội Hồi sức Cấp cứu Chống độc Việt Nam cũng đã gửi đơn kiến nghị lên bộ Công an, bộ Y tế quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, kết luận một cách khách quan để tránh oan sai, để cho những nhân viên y tế yên tâm phục vụ người bệnh. Không dừng lại ở đó, những bệnh nhân sống sót và người nhà bệnh nhân từng điều trị tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đã viết đơn kiến nghị gửi đến các cơ quan chức năng xin giảm nhẹ tội cho bác sĩ Lương.

Thông tin bác sĩ Hoàng Công Lương bị bắt tạm giam, khởi tố đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Ngoài ra, trên khắp các diễn đàn bác sĩ, bác sĩ nội trú không ít người dùng mạng, cũng là các y bác sĩ đã có những ý kiến, bày tỏ quan điểm. Đa phần trong số họ đều cảm thấy buồn khi hay tin và cũng mong muốn cơ quan chức năng điều tra đúng người, đúng tội.

Nickname Thu Huyền chia sẻ: “Việc đã xảy ra là điều không ai mong muốn. Qua đó, mỗi người đều ý thức được trách nhiệm và vai trò công việc của mình đang làm. Đây là bài học cho tất cả mọi người”.

Facebook Nga Đinh thì cho rằng: “Họ đã làm rất tốt. Xin cảm ơn lẽ phải và những điều tử tế. Gửi bác sĩ Lương! Hy vọng em không đánh mất niềm tin vào cuộc sống và sớm được trở về nơi các bệnh nhân đang mong chờ em để cống hiến, tiếp tục yêu thương”.

N.T.H. là một nữ bác sĩ cũng cảm thấy buồn khi chia sẻ: “Bản thân tôi làm việc trong ngành y 24 năm. Hồi sức cấp cứu tôi làm 10 năm trước đây làm việc không sợ áp lực, tinh thần thoải mái. Nhưng nay lại rất thấy mệt mỏi, sợ hãi nhất là những hôm đi trực đêm, thứ Bảy, Chủ nhật”.

Nickname Linh Linh bày tỏ sự lo lắng: “Sẽ chẳng còn bác sĩ nào tâm huyết với nghề. Bác sĩ sẽ dè dặt hơn khi ra y lệnh... Và đương nhiên bệnh nhân sẽ là người thiệt thòi”.

“Theo tôi, vụ án nào cũng đều có đầy đủ chứng cứ để khởi tố và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị can, chỉ có điều các chứng cứ này chưa được thông tin tới mọi người một cách đầy đủ nhất vì nhiều lý do. Bên cạnh đó, cũng sẽ có rất nhiều tình tiết giảm nhẹ giúp cho bị can được giảm tội nếu có, một trong những tình tiết giảm nhẹ trong vụ án sự cố chạy thận nhân tạo xảy ra tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình chính là sự ủng hộ của dư luận, của truyền thông và đặc biệt là các Hội nghề nghiệp”, một cư dân mạng khác bày tỏ ý kiến.

Theo cộng đồng mạng và một số giáo sư, bác sĩ đầu ngành, khuyết điểm của bác sỹ Lương là thiếu sót về thủ tục hành chính mà thôi. Trong sự cố này, nếu chỉ BS. Lương phải chịu tội thì chưa ổn. Trách nhiệm của lãnh đạo bệnh viện ở đâu?

Trước đó, ngày 22/6, Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can để phục vụ công tác điều tra.

- Bị can Bùi Mạnh Quốc (SN 1986), trú tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh (Bắc Ninh), Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý nước Trâm Anh, bị khởi tố về tội: Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp.

- Bị can Trần Văn Sơn (SN 1990), trú tại phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình (Hòa Bình), cán bộ phòng Vật tư, trang thiết bị y tế - BVĐK tỉnh Hòa Bình bị khởi tố về tội: Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

- Bị can Hoàng Công Lương (SN 1986), trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai (Hà Nội), bác sỹ khoa Hồi sức tích cực-Đơn nguyên thận nhân tạo, bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, bị khởi tố về tội: Vi phạm quy định về chữa bệnh.

