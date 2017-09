Á quân The Face 2017 Tường Linh cũng xuất hiện trong đêm chung kết "Vietnam's Next Top Model". Cô nàng cho biết, cô đến đây để cổ vũ cho Chà Mi. Bởi, qua theo dõi từng tập của cuộc thi "Vietnam's Next Top Model 2017", Tường Linh cảm thấy Chà Mi là người giữ vững được phong độ và gương mặt của Chà Mi vô cùng ấn tượng, có thể biến hóa đa sắc.