Dân than trời cảnh quanh năm sống chung với "núi rác"

"Hôm nay mùi còn đỡ, mùa hè ở đây mới thực sự kinh hoàng. Nếu gặp đúng luồng gió thổi qua bãi rác thì dân ở đây lập tức bị ngạt thở bởi mùi hôi. Nguồn nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là người già và trẻ em thì không sao chịu nổi" - đó là lời than vãn thường thấy của những người dân xã Duy Minh phải chịu cảnh "sống chung với bãi rác".

Theo tìm hiểu của PV, bãi rác khổng lồ nằm ngay sát với khu dân cư và khu công nghiệp Đồng Văn II - Hà Nam là của công ty CP Đầu tư và Phát triển Tâm Sinh Nghĩa. Nhìn từ bên ngoài, bãi rác thải còn cao hơn cả trụ sở của công ty, bao quanh công ty đều là rác thải bốc mùi khó chịu.

Ghi nhận tại địa phương, bãi rác khổng lồ hầu như chỉ được tập kết về một chỗ mà chưa qua xử lý. Để hạn chế việc rác thải bay khắp nơi mỗi khi có gió, công ty đã cho căng bạt che chắn, bao phủ tuy nhiên chỉ được một phần.

"Núi rác" khổng lồ chỉ được che chắn tạm bợ.

Một điểm đáng chú ý là bao quanh bãi rác của công ty Tâm Sinh Nghĩa đều là ao hồ, con mương ở mặt sau bãi rác và một hồ nước nằm cạnh đó đã chuyển sang màu đen. Sau mỗi trận mưa lớn, nước thải không qua xử lý tiếp tục chảy xuống gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng.

Nước thải chưa qua xử lý chảy ra khu vực xung quanh nhà máy thành dòng đen ngòm.

"Mấy năm trước, hồi công ty mới hoạt động thì cũng bình thường nhưng sau đó rác dần đầy lên mà chúng tôi cũng không thấy công ty có biện pháp xử lý nào khác việc mang rác về chất đống ở đây rồi đốt, mùi xú uế ngày càng trầm trọng. Nhiều lần người dân đã làm đơn gửi chính quyền địa phương nhưng vẫn đâu đóng đấy, ngày nắng thì ruồi ngày mưa thì thối, chúng tôi ở nhà chỉ có đóng cửa cho đỡ bị ảnh hưởng" - bà Nguyễn Thị Lan, người dân xã Duy Minh cho biết.

Được biết, trước đây cả tỉnh Hà Nam có 2 nhà máy xử lý rác thải là nhà máy của Công ty Tâm Sinh Nghĩa (xã Duy Minh, Duy Tiên) và nhà máy Ba An (Thanh Thủy, Thanh Liêm). Tuy nhiên tháng 6/2016, nhà máy Ba An tạm thời đóng cửa do ảnh hưởng môi trường, xử lý rác bằng cách đốt thủ công nên toàn bộ lượng rác thải đều "dồn về một mối".

Một cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Duy Tiên cho biết: "Việc công ty Tâm Sinh Nghĩa để xảy ra ô nhiễm môi trường là có, bởi trong thời gian qua do sự cố của Nhà máy xử lý rác thải công ty CP môi trường Ba An nên UBND tỉnh chỉ đạo nhà máy tạm thời tiếp nhận xử lý thêm lượng rác thải từ TP.Phủ Lý và thị trấn Bình Mỹ nên lượng rác tăng lên, vượt quá công suất của nhà máy".

Không chỉ có người dân khu vực hai xã kể trên bức xúc, do vị trí bãi rác được xây dựng ngay cửa ngõ Thủ đô, đặt ở đầu tỉnh và cạnh khu công nghiệp Đồng Văn II, nhiều công ty nước ngoài hoạt động trong KCN đã phải gửi công văn yêu cầu hỗ trợ từ phía Ban quản lý Khu công nghiệp vì bãi rác hôi thối từ công ty Tâm Sinh Nghĩa.

Ông Vũ Văn Khâm, Chủ tịch UBND xã Duy Minh cũng xác nhận hiện trạng nhà máy xử lý rác thải của Công ty Tâm Sinh Nghĩa gây ô nhiễm môi trường là có thật.

“Hiện tại để giảm bớt tác hại của rác thải tới đời sống người dân, phía công ty Tâm Sinh Nghĩa đã thực hiện việc phun chế phẩm sinh học để hạn chế mùi hôi thối bay vào các khu dân cư”, ông Khâm thông tin.