Sau khi Honda Việt Nam ra thông báo về việc tiến hành “hồi xưởng” để khắc phục sự cố đối với 319 mẫu xe sedan Accord liên quan tới lỗi cầu chì bắt đầu từ ngày 8/8/2017. Gần như ngay lập tức, họ cũng tung ra đợt giảm giá "siêu khủng" đối với 3 mẫu xe gồm: Accord, Civic và crossover 5 chỗ CR-V.

Honda Accord vừa được điều chỉnh giảm 192 triệu đồng ở Việt Nam.

Với mức giảm lên tới gần 200 triệu đồng cho chiếc Accord, đây được xem là mức giảm giá cao nhất trong lịch sử của hãng tại Việt Nam. Theo đó, mẫu sedan Honda Accord hiện giá bán lẻ đề xuất chỉ 1,198 tỷ đồng. Tháng trước, dòng xe này có giá bán 1,39 tỷ đồng.

Honda Accord có giá bán mới 1,198 tỷ đồng. Ảnh: Danhgiaxe.

Dòng xe thứ hai giảm giá sâu là mẫu crossover 5 chỗ CR-V, cụ thể ở phiên bản CR-V 2.0 AT (số tự động) giảm 110 triệu đồng, từ mức 1.008 triệu đồng xuống còn 898 triệu đồng; phiên bản CR-V 2.4 AT (số tự động) giảm 170 triệu đồng, từ mức 1.1558 triệu đồng xuống còn 988 triệu đồng; phiên bản CR-V 2.4 AT TG (bản cao cấp) giảm 150 triệu đồng, từ 1.178 triệu đồng xuống còn 1.028 triệu đồng.

Model thứ 3 cũng được áp dụng mức giá mới là Honda Civic 1.5 CVT (số vô cấp) giảm 52 triệu đồng, từ 950 triệu đồng xuống còn 898 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong đợt điều chỉnh này có 2 mẫu City và Odyssey là không thay đổi giá. Trong tháng 7, Honda cũng áp dụng giảm giá cho Odyssey lên tới 200 triệu đồng. Hiện tại, giá bán của Odyssey tại các đại lý giảm từ 1,99 tỷ xuống còn 1,79 tỷ đồng. Còn Honda City 2017 bản nâng cấp đáng giá vừa ra mắt vào tháng 6 vừa qua hiện cũng đang được hãng ưu ái khi tặng tiền mặt từ 10 đến 20 triệu đồng.

Việc 3 dòng xe của Honda được giảm giá mạnh cho thấy cuộc đua doanh số, đã và đang thay đổi đáng kể mặt bằng giá.

Một trong các nguyên nhân đưa ra là do sự cạnh tranh doanh số từ các đối thủ, mặt khác do tâm lý của người tiêu dùng chờ đợi giảm thuế và giá xe giảm sâu hơn nữa vào năm 2018.

Lê Ngà